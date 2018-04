De wereldzeeën trotseren in Barendrecht

We zitten op de brug van een offshore sleepboot en verplaatsen een boorplatform. De kabel tussen schip en platform moet strak staan, maar niet té strak. Beetje bijsturen, beetje de lier laten vieren. Het gaat mis. De sleepboot gaat te hard, de kabel knapt.

„Als dit echt was”, zegt Joost van Ree, „en die kabel had mensen geraakt, dan waren ze nu dood”. Gelukkig zitten we in een simulator van maritiem trainingscentrum Simwave, dat deze donderdag wordt geopend. Commercieel directeur en mede-oprichter Van Ree gaat op zondag vaak naar zijn werk. „Dan ga ik hier zitten spelen. Is toch leuk?”

Bijna twee jaar geleden begon Van Ree, met compagnon Marcel Kind, met Simwave. Na een investering van tien miljoen euro zitten ze nu in een gebouw van 5.000 vierkante meter op een bedrijventerrein in Barendrecht, met 59 simulatoren. Scheepsbemanningen kunnen hier trainen voor gewone of extreme situaties als aanvaringen, brand of storm.

Ruim zestig havens kunnen worden geprojecteerd. Vier scheepsbruggen hebben een projectie tot 240 graden op de schermen rondom, drie bruggen hebben een volledige projectie van 360 graden. Een machinekamer met twee verdiepingen kan worden geprogrammeerd voor zeven types motoren. Misschien komt er een eigen hotel. „We hebben nog een verdieping over.”

Afgekeken van de luchtvaart

Simulatoren zijn voor rederijen niet aantrekkelijk om in huis te hebben, zegt Van Ree. „Ze zijn erg complex en ze zijn lang niet altijd in gebruik.” Rederijen maken vaak gebruik van simulatoren in onderwijsinstellingen, inclusief docenten. Van Ree: „Wij hebben dit afgekeken van de luchtvaart. Kleine maatschappijen in Azië huren trainingscapaciteit in onafhankelijke centra, waar je als klant je eigen instructeur mee kan nemen en prettig kan verblijven. Dat willen wij voor de scheepvaart.”

Simwave kocht de simulatoren van de Noorse marktleider Kongsberg, inclusief toegang tot een deel van hun software. Een team van mathematisch modelleerders past de software aan aan de schepen van de klanten. Van Ree: „Allerlei krachten die op het schip inwerken moeten worden berekend. Het schip moet bij ons precies zo varen als in het echt.” Naast training worden de simulatoren gebruikt voor onderzoek en sollicitatieprocedures.

Lastige concurrent

De klanten variëren van bedrijven met veerboten tot offshore, maar het grootste segment is op dit moment cruisevaart. Van Ree voorziet een sterke groei van Europese riviercruises, voor Amerikaanse babyboomers. De Amerikaanse cruisegigant Carnival Corporation opende in 2016 een groot trainingscentrum in Almere, is dat geen lastige concurrent? „ Nee, we werken juist samen. Zij bedienen alleen Carnival, dat zijn heel veel schepen en werknemers.”

We eindigen bij de grootste simulator, met projectie rondom. De vorige gebruiker heeft het schip op een kade van de Maasvlakte laten lopen en het schip daar achter gelaten. Van Ree verdwijnt naar de computer: „Ik leg je even op zee.” Eenmaal los weet hij nog iets: „Ik gooi er wat swell in, van die lange golven.” De deining neemt toe, het voelt alsof de brug beweegt. De zee rondom versterkt de sensatie van werkelijk varen. Je krijgt bijna medelijden met de kapitein die hier een levensechte storm moet bedwingen.