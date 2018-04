Alsnog dwangverpleging voor terreurverdachte Hasan A.

Terreurverdachte Hasan A. heeft woensdag in hoger beroep alsnog tbs opgelegd gekregen. Het gerechtshof in Den Haag ging mee met de eis van het Openbaar Ministerie (OM) dat een gedwongen opname van A. eiste.

De celstraf van A. liep eind deze maand af maar hij komt alsnog niet op vrije voeten vanwege de oplegde dwangbehandeling. In december 2017 kreeg de 24-jarige A. 2,5 jaar cel zonder gedwongen behandeling opgelegd van de rechter voor het voorbereiden van een aanslag. Ook moest hij een enkelband dragen en begeleid gaan wonen. Zowel de verdachte als het OM gingen hiertegen in beroep.

De openbaar aanklager eiste een hogere straf. Het OM wilde de Eindhovenaar onder dwang laten verplegen omdat hij zonder behandeling gevaarlijk zou zijn.

IS-propaganda

De al geradicaliseerde A. werd in 2016 opgepakt nadat hij met een bivakmuts rondreed in Eindhoven. Al eerder was hij veroordeeld voor geweldsdelicten. Na de aanhouding volgde een huiszoeking waarbij propaganda van terreurbeweging IS en een stroomstootwapen werden gevonden.

A. zou van plan zijn een aanslag te plegen op twee luchtmachtbases, bij Leeuwarden en Volkel. Dat bleek uit een doorzoeking van zijn computer waarbij plattegronden van de bases werden gevonden. Ook zou hij het hebben gemunt op een aantal personen, waaronder premier Mark Rutte, cabaretier Hans Teeuwen en luitenant-generaal Alexander Schnitger, de toenmalige commandant van de Nederlandse luchtmacht. Bovendien had hij zich via het internet verdiept in het gebruik en onderhoud van diverse wapens.

‘Geen kwade bedoelingen’

A. zelf hield vol dat het om terreurgedachten ging en dat hij geen kwade bedoelingen had. Hij zou naar eigen zeggen zijn gehersenspoeld. Het Pieter Baan Centrum oordeelde dat A. makkelijk beïnvloedbaar is en verklaarde hem verminderd toerekeningsvatbaar. Volgens justitie had hij wel degelijk de intentie een aanslag te plegen.