Bureau adviseert beleggers: stem tegen de beloning voor de top van Unilever

Aandeelhoudersvergaderingen zijn doorgaans geen spetterende aangelegenheden, maar die van Unilever kan interessant te worden. In aanloop naar de bijeenkomsten – 2 mei in Londen en 3 mei in Rotterdam – krijgt het Brits-Nederlandse levensmiddelenconcern kritiek op het beloningsbeleid te verduren.

Volgens twee invloedrijke beleggersadviesbureaus is Unilever, bekend van Calvé, Knorr en Dove, te royaal in zijn beloningen. De kritiek komt kort na Unilevers aankondiging het hoofdkantoor in Nederland te vestigen, een besluit dat veel losmaakte in Londen.

Stemadviesbureau Institutional Shareholder Services (ISS) keerde zich in een rapport tegen het nieuwe beloningsbeleid dat het Brits-Nederlandse bedrijf wil invoeren. Volgens Unilever (53,7 miljard euro omzet in 2017) is dat nieuwe beleid „simpeler” en „meer gericht op de lange termijn”. Maar ISS meent dat die versimpeling „een prijs” heeft, zo citeert de Britse zakenkrant Financial Times het rapport, en adviseert aandeelhouders om tegen te stemmen. Het is onduidelijk hoeveel aandeelhouders dat advies volgen.

Onder de nieuwe regels kan bestuursvoorzitter Paul Polman maximaal 4,5 keer zijn vaste salaris (1,77 miljoen euro in 2018) verdienen als bonus. Dat was 1,8 keer.

Daarnaast keerde de Britse branchevereniging voor fondsbeheerders The Investment Association, zich tegen de hoogte van de bonussen die Polman en financiële topman Graeme Pitkethly in 2017 kregen (respectievelijk 2,3 en 1,1 miljoen euro), zo meldde het Britse Sky News vorige week. De resultaten zouden daarvoor niet goed genoeg zijn. Unilever rechtvaardigt die bonus juist vanwege „zeer sterke persoonlijke prestatie” en „leiderschap” van Polman, die vorig jaar een vijandig bod van het Amerikaanse voedingsconcern Kraft Heinz onschadelijk maakte. In totaal verdiende Polman, die ooit zei zich te „schamen” voor zijn salaris, vorig jaar 11,6 miljoen euro.

Aan de uitgekeerde bonussen van Polman en Pitkethly zal niets veranderen: aandeelhouders van de Britse tak mogen zich hier weliswaar over uitspreken (voor de Nederlandse tak geldt dat niet), maar een stemming is niet bindend.

Voor het toekomstige beloningsbeleid heeft Unilever wél een meerderheid van aandeelhouders nodig, in zowel Londen als Rotterdam, zegt Rients Abma, directeur van belangenorganisatie voor institutionele beleggers Eumedion. Dat een voorstel het niet haalt gebeurt overigens niet vaak, zegt hij. Maar het komt voor: „Philips was in 2008 het eerste Nederlandse bedrijf waarbij een beloningsvoorstel werd weggestemd.”

Loonkloof

Abma noemt de voorgenomen maximale beloning „flink” voor een Nederlands bedrijf. „Ook om dat Unilever zich profileert als duurzame onderneming. Past zo’n ruim beloningsbeleid daar wel bij? Leidt het tot een hogere loonkloof?” Dat soort zaken zijn voor institutionele beleggers steeds belangrijker, zegt Abma, die overigens ook positieve aspecten aan het nieuwe beleid ziet, zoals het feit dat eventuele langetermijnbonussen niet meer na vier maar na vijf jaar worden uitgekeerd.

Later dit jaar mogen beleggers zich ook nog uitspreken over een ander veelbesproken besluit van Unilever: de keuze voor een Nederlands hoofdkantoor en een Nederlands aandeel. Ook dit zou verzet oproepen bij een groeiende groep aandeelhouders, aldus The Sunday Times. Volgens de Britse krant zou de benodigde 75 procent steun van aandeelhouders mogelijk niet gehaald worden, onder meer vanwege zorgen over het mogelijke verdwijnen van Unilever uit de belangrijke FTSE-index.

Unilever relativeert de berichten. Volgens een woordvoerder gaat het „niet om de meerderheid van de aandeelhouders”. In gesprekken zou „steun” zijn uitgesproken voor Unilevers voorstel.