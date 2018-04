27 jaar cel voor dokter Gyselbrecht in ‘kasteelmoord’ België

Arts André Gyselbrecht, hoofdverdachte van de zogenoemde ‘kasteelmoord’ in België, is woensdagmiddag door de rechtbank in Brugge veroordeeld tot 27 jaar cel voor de moord op zijn schoonzoon Stijn Saelens. Ook twee Nederlanders werden veroordeeld in de geruchtmakende zaak: Tilburger Franciscus L. krijgt 15 jaar en de Zeeuw Evert de C. 27 jaar. Ook de Belg Pierre Serry moet de cel in: hij kreeg 21 jaar opgelegd. Tegen de vier was respectievelijk dertig, 24, 28 en 26 jaar geëist.

Eind januari 2012 raakte de 34-jarige Vlaamse projectontwikkelaar en kasteelheer Stijn Saelens, getrouwd en vader van vier kinderen, vermist. Op hun kasteel in het West-Vlaamse Wingene trof zijn vrouw Elisabeth behalve een kogelhuls ook een bloedspoor aan. Pas ruim twee weken later werd het lichaam van Saelens tien kilometer verderop in een bos aangetroffen.

Schoonvader André Gyselbrecht werd kort na de moord opgepakt: hij zou zijn schoonzoon een paar maanden eerder met de dood hebben bedreigd. Pas vorig jaar mei bekende hij in de rechtszaal opdracht te hebben gegeven tot de moord, na slepende problemen met zijn schoonzoon. Daarvoor hield hij vol dat hij Saelens alleen ‘een lesje’ wilde leren.

Dokter Gyselbrecht zou zijn kleinkinderen en dochter hebben willen redden van Saelens, die zijn kinderen volgens hem misbruikte. Zo vertelde het 7-jarige dochtertje van Saelens in 2011 aan haar oma dat haar vader haar vagina had gezoend, later vertelde ze het kindermeisje over een tongzoen. Toen Saelens bovendien van plan bleek met zijn gezin naar Australië te verhuizen om daar een nieuw leven te beginnen, beraamde Gyselbrecht het moordplan.

Vijf betrokkenen

Bij de moord waren in totaal vijf mensen betrokken. De inmiddels overleden Nederlandse crimineel Ronald van B. zou Saelens hebben vermoord, bleek uit DNA-onderzoek. Franciscus L. zou zijn oom daarbij hebben geholpen en onder meer het slachtoffer hebben helpen begraven. Evert de C. zou hebben geholpen bij het vinden van de huurmoordenaar en Pierre Serry bekende tussenpersoon te zijn geweest bij het beramen van de moord.

De zaak hield de Belgische media de afgelopen jaren flink bezig. Niet alleen doordat het onderzoek zoveel tijd in beslag nam en de rechtszaak meerdere keren werd uitgesteld, ook door de vele details die in de loop der jaren naar buiten kwamen. Behalve de beschuldigingen van incest lekten verwarde schrijfsels van Saelens uit. Hij zou ook geldproblemen hebben gehad en een vrouw in Australië hebben verkracht.

Het ‘ultieme redmiddel’

Er rezen bovendien twijfels over het functioneren van de Belgische justitie. Met de aanklacht van incest zou te weinig zijn gebeurd – een pijnlijke herinnering aan de zaak-Dutroux – en de rijke familie Saelens zou het moordonderzoek volgens de verdediging hebben geprobeerd te beïnvloeden door contacten binnen justitie aan te spreken. Het kwam de grootvader, die dit in de rechtszaal het „ultieme redmiddel” noemde, op opvallend veel steun in de publieke opinie te staan.

De rechtbank verwierp deze bezwaren woensdag allemaal en schetste een keihard beeld van de dokter, die werd omschreven als ‘manipulatief’. De incestklacht werd volgens de rechtbank goed opgepakt en Gyselbrecht was niet in ‘staat van overmacht’. “De slechte invloed van Saelens op zijn kinderen is niet bewezen”, aldus de rechters. Ook de overweging om naar Australië te vertrekken was volgens de rechtbank “een beslissing van twee volwassen mensen” waar de dokter zich niet in had moeten mengen. Alleen Nederlander Franciscus L. kreeg een flink lagere straf opgelegd dan geëist omdat hij volgens de rechtbank spijt heeft betoond.

Dochter Elisabeth Gyselbrecht, de vrouw van Saelens, liet in februari dit jaar in de rechtszaal nog weten haar vader te vergeven.