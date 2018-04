VVD royeert man die BN’ers hackte voor naaktfoto’s

De Almeerder Mitchell van der K., die verdacht wordt van het hacken van tientallen bekende Nederlandse vrouwen, is dinsdag geroyeerd als lid van de VVD. Dit meldt de Almeerse fractie van de partij. De VVD ziet geen reden strafrechtelijk onderzoek af te wachten. “Hij heeft zo pertinent gelogen dat dat reden genoeg is”, aldus fractievoorzitter Hilde van Garderen.

Van der K. werd twee maanden geleden al opgepakt voor de computervredebreuk, omdat hij de persoonlijke opslagruimtes van tientallen personen had gehackt. De 33-jarige man stond bij de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen op de lijst van de VVD. Hij gaf zijn gewonnen zetel op omdat er strafrechtelijk onderzoek tegen hem loopt, zo werd vorige week bekend. De Telegraaf onthulde dinsdag dat Van der K. de hacks uitvoerde om seksueel getinte foto’s van video’s te verzamelen.

De man zou de wachtwoorden van tientallen vrouwen hebben gekraakt, waarna hij op zoek ging naar compromitterende beelden. Het ging daarbij onder meer om de Apple-dienst iCloud, waar foto’s en andere bestanden kunnen worden opgeslagen. Een deel van de beelden werd verspreid op internet. Van der K. ontkent hierbij betrokken te zijn geweest. Volgens De Telegraaf was vlogger Laura Ponticorvo een van zijn slachtoffers. De man zou ook beelden bezitten van Fatima Moreira de Melo, maar volgens de hockeyster had ze deze foto’s zelf al online gedeeld.

Niet actief als politicus

Mitchell van der K. was voor hij op de kieslijst terechtkwam al enige tijd lid van de VVD. Hij werd pas actief toen hij in december op de kandidatenlijst voor de gemeenteraad kwam, op nummer acht. Van der K. was toen al, zoals alle kandidaten bij de VVD in Almere, gevraagd om een verklaring omtrent gedrag (vog). Die kreeg hij – zijn aanhouding dateert van ná de vog.

In februari gaf hij aan om privéredenen toch geen raadslid te willen worden. De kandidatenlijst was toen al vastgesteld, zegt fractievoorzitter Hilde van Garderen. “De partijvoorzitter en ik hebben een gesprek met hem gevoerd. Hij vertelde over zijn gezin en gezondheid. Echt ins en outs waarvan wij dachten: ik kan me voorstellen dat je deze keuze maakt.” Op details wil ze niet ingaan. “De voorzitter heeft nog indringend gevraagd of er geen andere reden was. Nee, dat was niet het geval.”

De vrijdag na de verkiezingen van 21 maart – waarbij de VVD in Almere acht zetels haalde en Van der K. daarmee verkozen was – deed hij bij de griffie officieel afstand van zijn zetel. “Toen heb ik weer gevraagd naar zijn privéomstandigheden”, zegt Van Garderen. Ook toen vertelde Van der K. niet de werkelijke reden.