Tweede verdachte aangehouden voor moord Martin Kok

De politie heeft dinsdagochtend een tweede verdachte aangehouden in het onderzoek naar de moord op ex-crimineel en misdaadjournalist Martin Kok. De 49-jarige Kok werd in december 2016 in zijn auto doodgeschoten bij een seksclub in Laren.

Beperkingen

De tweede verdachte, een 25-jarige man uit Utrecht, werd in Den Bosch aangehouden. Volgens de politie wordt hij verdacht van betrokkenheid bij de moord op Kok. De verdachte zit in beperkingen: hij mag – behalve met zijn advocaat – geen contact met de buitenwereld hebben.

De eerste verdachte, Zakaria A., werd eind vorige maand aangehouden. De 24-jarige Utrechter zat op dat moment vast in de gevangenis in Alphen aan den Rijn vanwege een niet-gerelateerd misdrijf.

De politie zet het onderzoek naar de moord op Martin Kok voort en doet verder geen mededelingen.

Vlinderscrime

Kok ontsnapte eerder op de avond van zijn moord nog aan de dood: een man richtte zijn wapen op het hoofd van Kok, maar het wapen ging niet af. De man rende daarop weg. Een 27-jarige Brit werd in 2016 aangehouden, maar later weer vrijgelaten. De Brit was bij Kok op de avond van zijn moord.

Martin Kok werd meerdere keren veroordeeld, onder andere voor mishandeling, afpersing en bedreiging in het criminele milieu. Na zijn vrijlating begon Kok de website Vlinderscrime, waarop hij over het criminele circuit schreef. Kok werd langere tijd bedreigd: er werd eerder een bom onder zijn auto aangetroffen en zijn huis werd beschoten. De politie maakte destijds een videoreconstructie van het opblazen van een Opel Corsa in de hoop tips te krijgen.