Twee gewonden bij brand AIVD-gebouw

In een technische ruimte van het AIVD-gebouw in Zoetermeer heeft dinsdagochtend brand gewoed. Er raakten twee mensen gewond, meldt brandweer Haaglanden. Een deel van het pand moest ontruimd worden.

Een medewerker van een installatiebedrijf liep langs de brandhaard en moest met brandwonden worden overgebracht naar het ziekenhuis. Zijn toestand is onbekend. Het andere slachtoffer ademde te veel rook in, maar kon ter plaatse in een ambulance behandeld worden.

De brand werd rond kwart voor twaalf gemeld bij de brandweer. Twintig minuten later was de brand onder controle. De oorzaak van de brand is nog onbekend. De werknemers van de AIVD zijn voor het grootste deel weer aan het werk. De technische ruimte wordt nog geïnspecteerd door de brandweer.