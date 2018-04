Zoete taart met groenten

Om zelfs de meest onwillige suikerhaters te initiëren in de wereld van het zoet, beginnen we met deze groententaart. Als tip geef ik u mee om de groenten te bereiden als de crumble in de oven bakt, dan bespaart u niet alleen wat tijd, maar kunnen de groenten ook wat langer weken. Tot slot maakt u dan de avocadocrème.

Meng voor de crumble alle ingrediënten tot een kruimelige massa ontstaat. Strooi de crumble in de taartring en druk op de bodem en tegen de randen. Bak 20 à 25 minuten in een voorverwarmde oven van 165 graden. Schil en ontpit voor de crème de avocado’s en mix ze met de agavesiroop tot een gladde massa. Breng op smaak met wat limoensap. Vul de crème van avocado in de afgekoelde taartvorm.

Breng voor de afwerking het water met de suiker en het limoensap aan de kook. Verdeel de limoen-suikersiroop in drie potjes. Schil de rabarber, de paarse wortelen en de pompoen, snijd in plakjes en leg ze in de limoen-suikersiroop. Laat het geheel afkoelen. Giet door een zeef en werk de taart af met de plakjes groenten.