Spits Bas Dost stopt als international

Bas Dost wil niet langer voor het Nederlands elftal spelen. De 28-jarige spits van Sporting Lissabon heeft dat aan bondscoach Ronald Koeman laten weten. Hij zet per direct een punt achter zijn loopbaan in Oranje, meldt hij dinsdag tegenover het AD.

Na de twee meest recente wedstrijden met het Nederlands elftal kwam hij “doodongelukkig” thuis. Dat was de druppel, zegt hij in het interview.

Dost draait bij zijn Portugese werkgever uitstekend en scoorde in 57 competitiewedstrijden al 59 keer. In Oranje was hij minder trefzeker; in zijn 18 interlands tot nu toe vond de aanvaller uit Deventer pas één keer het net.

Verrot

Ook bij het debuut van Koeman als bondscoach wist Dost ondanks een basisplaats niet te scoren tegen Engeland. Toen hij de wedstrijd daarna tegen Portugal op de bank plaats moest nemen, wist hij genoeg. “Dat ik me een week lang echt verrot gevoeld heb, heeft de doorslag gegeven.”

Dost zegt tegen het AD dat hij zich in het Nederlands elftal nooit serieus genomen voelde. Waar hij in Portugal de doelpunten aaneenreeg, stond zijn rol als international steevast ter discussie.

“Het is niet goed gelopen bij het Nederlands elftal. Om wat voor reden dan ook. Ik ben op het moment gekomen dat ik zeg ‘tot hier en niet verder’. Het werkt gewoon niet.”

De keuze zich niet langer beschikbaar te stellen als international heeft Dost naar eigen zeggen niet zomaar genomen.

“Zo’n keuze maak je niet als je even een slecht moment hebt. Dat bespreek je met de mensen die dichtbij je staan. Het is ongelooflijk ongelukkig wat er allemaal gebeurd is. En er komt gewoon geen einde aan.”

Koeman: persoonlijk verteld

Bondscoach Ronald Koeman respecteert de keuze van Dost. “Bas heeft het me persoonlijk verteld, dat vind ik zeer netjes”, zegt Koeman in een eerste reactie.

Koeman wijst erop dat hij zijn eerste vier wedstrijden als bondscoach wilde gebruiken om spelers en speelwijzen uit te proberen. Ook voor Dost zag hij, ondanks diens reserverol tegen Portugal, een rol bij het Nederlands elftal. “Maar ik respecteer de keuze die hij maakt”, besluit de bondscoach. “Ook omdat ik begrijp dat hij het gevoel al langer heeft.”

Keuze opvallend

Sportredacteur Bart Hinke van NRC vindt de keuze van Dost opvallend. Vooral het feit dat de aanvaller er voor kiest per direct en helemaal te stoppen bij Oranje. “Maar kennelijk zit hij zelf met zijn rol in de knoop.” Ook Hinke krijgt z’n vinger niet op een precieze oorzaak voor het ongelukkige huwelijk tussen Dost en de nationale ploeg.

“Hij is natuurlijk wel in een voor Oranje vreselijke periode doorgebroken. Daarnaast moet Dost op een heel specifieke manier aangespeeld worden om te renderen. Dat zit er in het huidige systeem waarin het Nederlands elftal speelt niet in.”

VFL Wolfsburg

Bas Dost speelt sinds 2016 voor Sporting Lissabon, dat hem overnam van de Duitse club VFL Wolfsburg. In Nederland speelde hij voor achtereenvolgens voor FC Emmen, Heracles Almelo en sc Heerenveen. Woensdag verschijnt in het AD een uitgebreid interview met de spits.