Rechtszaak tegen gezichtsherkenning van Facebook gaat door

Een Amerikaanse groepsrechtszaak tegen Facebook, aangespannen door inwoners van Illinois, is maandag een stap dichterbij gekomen. Door gezichten op foto’s met software te herkennen, schendt Facebook mogelijk een wet uit de Amerikaanse staat. De class-action lawsuit kreeg maandag het groene licht van een Amerikaanse rechter. Als Facebook de uiteindelijke rechtszaak verliest, kan de schade in de miljarden dollars lopen.

Rechter James Donato bepaalde maandag dat iedere inwoner van Illinois van wiens gezicht Facebook sinds 7 juni 2011 een ‘gezichtspatroon’ heeft gemaakt en opgeslagen mogelijk benadeeld is. Deze vaststelling is nodig voordat de rechtszaak inhoudelijk kan worden behandeld.

Met het ‘gezichtspatroon’ – een code die Facebook aan een gezicht koppelt – kan het bedrijf gezichten op foto’s identificeren. De klagers beweren dat Facebook zo biometrische informatie verzamelt en opslaat, zonder gebruikers vooraf in te lichten of om toestemming te vragen. Volgens de klagers is dit een schending van de Biometric Information Privacy Act (BIPA).

‘Krachtig verdedigen’

Facebook ziet geen grond voor een groepsrechtszaak. Het bedrijf beweerde onder meer dat er geen schade geleden is. De rechter oordeelde echter dat de wet juist betrekking heeft op immateriële schade, zoals het schenden van privacy.

Ook beweerde Facebook dat zijn servers zich niet in Illinois bevinden en dat de wet uit die staat daarom niet van toepassing is. Maar, redeneerde de rechter, dan kunnen staten zonder servers hun inwoners nooit beschermen tegen online activiteiten die toch binnen de staatsgrenzen plaatsvinden.

Tegen persbureau Reuters zegt Facebook: “We blijven erin geloven dat deze zaak geen grond heeft. We zullen ons krachtig verdedigen.”

De zaak tegen Facebook begon in 2015. In dit stadium van de rechtsgang wordt niet beoordeeld of de zaak inhoudelijk kansrijk is. De rechter identificeert alleen de groep benadeelden. Dergelijke rechtszaken kunnen drie jaar duren.

Facebook herkent weer gezichten in EU

In de Europese Unie is Facebook weer begonnen met het herkennen van gezichten. Eerder stopte het bedrijf met gezichtsherkenningsfuncties vanwege privacybezwaren. Onder meer een Duitse rechtbank oordeelde dat Facebook met automatische gezichtsherkenning zonder toestemming biometrische gegevens van mensen zou kunnen verzamelen.

Facebook vraagt nu expliciet toestemming aan gebruikers, ook om te voldoen aan de nieuwe Europese privacywetgeving. Daarmee meent het bedrijf dat bezwaren zijn weggenomen.

Correctie (17 april 2018): In een eerdere versie van dit stuk werd gemeld dat de rechter zijn oordeel dinsdag had geveld. De beslissing is maandag gevallen. Dit is aangepast.