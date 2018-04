Raad voor de Rechtspraak verbaasd over monstertruckvideo OM

Bij de Raad voor de Rechtspraak is met verbazing gereageerd op een video over het Haaksbergse monstertruckongeluk die het Openbaar Ministerie (OM) op YouTube heeft gezet. In het filmpje zet advocaat-generaal Joep Simmelink het standpunt van het OM in de zaak uiteen. De Raad vindt het “voorbarig” dat justitie dit al doet voordat het hoger beroep heeft plaatsgevonden.

De zaak dient dinsdag in Arnhem. Maandag verscheen de video online. In het filmpje legt een voice-over uit wat er gebeurde bij de zaak. Drie mensen, onder wie een kind, kwamen in 2014 om het leven toen een monstertruck op een menigte inreed tijdens een stuntactie. De bestuurder van het grote voertuig en de organisator van het evenement gingen in hoger beroep tegen de respectievelijk vijftien maanden cel en 25.000 euro boete die de rechter hen oplegde. Het hoger beroep van de organisator begint volgende week.

Taakstraf

De bestuurder wil een taakstraf, maar dat kan volgens advocaat-generaal Joep Simmelink “niet aan de orde zijn”, zegt hij in de video. “De zaak is te ernstig om deze zaak af te doen met een taakstraf.” Simmelink zegt dat “gekeken naar de omstandigheden” er sprake is van een “zeer hoge mate van schuld” bij de monstertruckbestuurder. Wat voor straf het OM wel wil zien, maakt het niet bekend in de video. Justitie eiste in eerste aanleg 1,5 jaar cel, maar kon zich vinden in de vijftien maanden die de rechter oplegde.

De Raad voor de Rechtspraak is het overkoepelende bestuur van onder meer de rechtbanken en de gerechtshoven. Het komt op voor de belangen van de rechtspraak, houdt toezicht en ziet erop toe dat rechters hun werk goed kunnen.

“Praten over schuld en strafeis hoort thuis in een zittingszaal”, zegt Barbara den Uijl, woordvoerder van de Raad voor de Rechtspraak. “Het filmpje deed bij mij de wenkbrauwen fronsen.” In hoger beroep vindt een zaak in principe opnieuw plaats. Een verdachte die in eerste instantie schuldig werd bevonden, kan vrijgesproken worden. De exacte dagvaarding is dan, net als bij de initiële zaak, onder embargo tot de zaak plaatsvindt, zegt Den Uijl.

Geen nieuwe feiten

Omdat er geen nieuwe feiten in de video bekendgemaakt worden, is het OM van mening dat het niks verkeerd heeft gedaan, zegt woordvoerder Klaas Jan Bos. Volgens hem heeft justitie twee keer eerder dit soort filmpjes gemaakt, onder meer bij het hoger beroep tegen de Jumboafsperser. Over die video’s hoorde het OM niets.

“Met deze video willen we informeren en de zaak weer onder de aandacht brengen”, zegt zegsman Bos. “Maar daar zit in dit geval blijkbaar een spanningsveld. Dat moeten we even goed gaan bekijken.”

De video van het OM over het monstertruckdrama: