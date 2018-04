‘Politie moet sneller bij digitaal bewijsmateriaal kunnen binnen EU’

Het moet voor politiediensten in de EU mogelijk worden om sneller digitaal bewijsmateriaal te verkrijgen bij bedrijven in andere lidstaten. Dat staat in een voorstel voor een richtlijn dat de Europese Commissie dinsdag heeft gepubliceerd.

Brussel doelt op situaties waarin de politie in het ene EU-land op zoek is naar bijvoorbeeld e-mails, foto’s of tekstberichten die op een server staan in een ander EU-land. Nu krijgen rechercheurs die gegevens vaak wel in handen als ze erom vragen, maar dikwijls duurt dat weken of maanden.

De Commissie wil die trage procedures uit de wereld helpen. Brussel ziet de oplossing in de zogeheten European Production Order. Die verplicht bedrijven die gebruikersgegevens opslaan om die binnen uiterlijk tien dagen te leveren als de politie ze wil hebben. In spoedgevallen is de termijn zelfs maar zes uur.

21ste eeuwse criminelen

Eurocommissaris Vera Jourova (Justitie) legt waarom het volgens haar noodzakelijk is dat zo’n European Production Order er komt:

“Terwijl wetshandhavers nog altijd met ouderwetse methoden werken, gebruiken criminelen snelle en hypermoderne technologie. We moeten de autoriteiten 21ste eeuwse hulpmiddelen geven om misdadigers aan te pakken die ook 21ste eeuwse methodes gebruiken.”

De Commissie zegt ervoor te waken dat de snellere levering van digitaal bewijsmateriaal ten koste gaat van de privacy. Zo moeten verzoeken beoordeeld worden door rechters. Daarnaast kan de politie volgens Brussel alleen om spoedlevering vragen bij “serieuze misdaden”. Personen van wie de gegevens zijn opgevraagd, krijgen dat achteraf te horen.

De invoering van de European Production Order moet eerst nog goedgekeurd worden door de Europese Raad. Ook het Europees Parlement kijkt voor het zover is nog naar het voorstel van de Commissie.