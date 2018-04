Ophef in Antwerpen: joodse politicus geeft vrouwen geen hand

De presentatie van de nieuwste aanwinst van de Antwerpse CD&V stond voor woensdag gepland, maar er is nu al ophef: op plek negen van de christen-democratische partij komt mogelijk een man die vrouwen de hand niet schudt.

Nee, de 42-jarige kandidaat is géén moslim. Aron Berger is joods – als alles doorgaat zelfs de eerste ultraorthodoxe jood met een prominente plaats op een Antwerpse verkiezingslijst. Dat staat nu op losse schroeven.

In oktober vinden in België gemeenteraadsverkiezingen plaats en CD&V krijgt in de laatste peilingen niet meer dan 3 zetels. De laatste weken komen steeds meer partijen naar buiten met hun lijst en dit keer kondigde de kandidaat zijn plaatsing zelf alvast aan. Zijn doelgroep is duidelijk – met een filmpje in het Jiddisch en een interview voor Joods Actueel.

CD&V is een van de weinige partijen die gevoel heeft voor het geloof, zegt Berger. Ook voor het joodse geloof. Hij zal daarom binnen CD&V de belangen van zijn gemeenschap vertegenwoordigen, zegt hij: „Iedereen weet dat de situatie in België en Europa voor de joodse gemeenschap moeilijker wordt, bijvoorbeeld als het gaat om slachten, besnijdenis en andere onderwerpen.”

Orthodoxe joden

In Antwerpen wonen zo’n 20.000 orthodoxe joden, grotendeels gecentreerd in een wijk vlakbij het centraal station die ook wel ‘Joods Antwerpen’ wordt genoemd. De stad telt een van de grootste gemeenschappen van ultraorthodoxe joden ter wereld. Hoewel CD&V afgelopen jaar na lang twijfelen een van de partijen in de Vlaamse regering was die akkoord ging met een verbod op ritueel slachten, hoopte de partij met Bergers plaatsing potentiele stemmen te winnen.

Dat blijkt niet zonder slag of stoot te gaan. Berger zegt ook: „Als ultraorthodoxe jood hou ik mij aan de regels van mijn geloof en zal ik dan ook uitleggen aan mensen met wie ik in contact kom waarom ik geen hand geef aan een andere dame. Ik ben dan ook blij dat de CD&V begrip toont voor mijn overtuiging en ik denk dat dit de enige partij is die haar oor laat hangen naar deze argumentatie.”

Bij sommigen binnen CD&V zijn de opmerkingen toch in het verkeerde keelgat geschoten. Els Van Hoof, tot voor kort voorzittter van vrouwenbeweging Vrouw en Maatschappij van CD&V, zei dinsdagochtend op Radio 1 nog voorzichtig dat ze ‘niet gelooft dat het de bedoeling is’ dat iemand op de CD&V-lijst geen vrouwenhanden wil schudden. Partijgenoot Hendrik Bogaert, eind december nog teruggefloten door zijn partij nadat hij pleitte voor een verbod op grote en zichtbare religieuze tekens, zegt op Twitter dat dit ronduit ‘in strijd is met de basiswaarden van de partij’. Berger hoort niet op de lijst, vindt hij.

CD&V’er en Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits benadrukte tegenover VTM Nieuws dat in Vlaanderen ‘elkaar de hand wordt geschud’: „Ook in Antwerpen. Dit is een probleem dat zo snel mogelijk uitgeklaard moet worden.”

Berger zelf zegt in zijn interview dat het niets te maken heeft met een gebrek aan respect voor vrouwen: „Integendeel, het huwelijk is voor mij heilig en ook het respect voor mijn echtgenote. Daarom onthoud ik mij van fysiek contact met andere vrouwen.”

Sharia

Dat lijkt voor de Antwerpse lijsttrekker Kris Peeters genoeg. Elke kandidaat op de lijst respecteert de gelijke positie van man en vrouw, zo twitterde hij dinsdag in reactie op de ophef. Dinsdag hield de partij crisisoverleg, Peeters zei daarna tegen VTM dat hij de man niet laat vallen – controverse of niet. Maar hij moet, als hij op de lijst komt, wél vrouwen de hand schudden.

De afgelopen weken was België nog in rep en roer over het verkiezingsprogramma van de partij Islam die in België niet alleen de sharia wil invoeren maar ook mannen en vrouwen in de bus wil scheiden. Dit laatste zou ook „uit respect voor vrouwen” zijn ingegeven. De oprichter, zelf buschauffeur, zou veel klachten van vrouwen krijgen tijdens piekuren. Mannen zouden dan handtastelijk worden. Er gaan stemmen op de partij te laten verbieden.