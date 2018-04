Onderzoek: jonge kinderen spelen minder vaak buiten

Het percentage basisschoolleerlingen dat iedere dag buiten speelt is in vijf jaar tijd afgenomen van 20 tot 14 procent. Van de 1,2 miljoen kinderen in deze leeftijdsgroep spelen een miljoen kinderen niet meer dagelijks buiten, blijkt uit een enquête van onderzoeksbureau Kantar in opdracht van Jantje Beton. Negen op de tien kinderen spelen vaker binnen dan buiten.

Voor de enquête werden drie generaties geraadpleegd (grootouders, ouders en kinderen). Waar grootouders (69 procent) en ouders (60 procent) zeggen meer buiten dan binnen te hebben gespeeld als kind, geldt dat voor de jeugd van nu niet. Gevraagd naar welke activiteit ze dan graag doen, binnen- of buitenshuis, antwoorden kinderen dan wel weer het meest ‘buiten spelen’. Ook voetballen is populair. Dat geldt eveneens voor de grootouders.

Te saai

Gevraagd naar de redenen waarom er minder buiten wordt gespeeld zeggen de kinderen dat speelplekken te saai zijn: ze blijven liever binnen om televisie te kijken of te gamen. Een op de zeven kinderen zegt niet buiten te spelen omdat ze te druk zijn met school en hobby’s. Volgens Jantje Beton, dat zich inzet voor meer speelruimte en meer speeltijd, is het niet zo dat kinderen niet naar buiten willen. 28 procent zegt minder buiten te spelen dan zij of hij graag zou willen.

Jantje Beton zegt bij het onderzoek geen rekening te hebben gehouden met eventueel vervaagde of geromantiseerde herinneringen van ouderen. “Maar op een vraag of er meer binnen of buiten wordt gespeeld, verwachten we wel dat er een eerlijk antwoord kan worden gegeven”, aldus een woordvoerder.