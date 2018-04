NAM wil niet opdraaien voor gevolgen gaswinningbesluit

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) wil minder verantwoordelijkheid voor de gevolgen van gaswinning in Groningen. In een brief aan minister Wiebes (Economische Zaken en Klimaat, VVD) schrijft de gasproducent dat een wetsvoorstel van de bewindsman daartoe moet worden aangepast. “Waar NAM minder controle op kan uitoefenen kan zij ook minder verantwoordelijkheden voor dragen”, schrijft NAM-directeur Gerald Schotman.

Door de nieuwe Mijnbouw- en Gaswet wordt het naar boven halen van gas in Groningen de komende jaren sterk verminderd. Mocht de wet van kracht worden, dan bepaalt de overheid hoe en wat de NAM mag winnen uit de gasvelden. Het is dan aan de regering, en niet aan de NAM, een afweging te maken tussen de leveringszekerheid van gas aan bedrijven en de veiligheid van Groningers.

Als de NAM die controle verliest, vindt het bedrijf zichzelf slechts nog verantwoordelijk voor wat het noemt “operationele maatregelen op de eigen productielocaties zoals reparaties, en niet op maatregelen die invloed hebben op de seismiciteit”. Een aantal Groningse gemeenten maakte zich vorige week in dagblad Trouw al zorgen over het feit dat de nieuwe wet geen duidelijkheid geeft over wie aansprakelijk is voor de schade als gevolg van de gaswinning.