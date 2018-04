In de film Ladybird krijgt de hoofdpersoon als ze gaat studeren haar eerste mobiele telefoon, „voor noodgevallen”. Het is een openklapmodel, helemaal hip in 2002, het jaar waarin het verhaal zich afspeelt. Enkele scènes later lijkt zo’n noodgeval aan de orde te zijn, het is muisstil in de film en in de zaal. Dan klinkt het welbekende Nokia-deuntje. Gegniffel van herkenning in de zaal. Ladybird neemt de telefoon niet op. Wel één van de oudere bioscoopgangers. Hij klapt het toestel open (inderdaad, hetzelfde model) en fluistert: „Hallo, met mij … nee, ik zit in de film.”

Lezers zijn de auteur van deze rubriek. Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl