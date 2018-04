Minister Kaag wil miljoen euro terug van Malinese ngo

Minister Sigrid Kaag (Ontwikkelingssamenwerking, D66) gaat bijna 1 miljoen euro terugvorderen van een Malinese ngo. De minister heeft besloten over te gaan tot strafrechtelijke vervolging vanwege “misbruik van publieke middelen”. Dat schrijft Kaag in een brief aan de Tweede Kamer.

De onregelmatigheden kwamen aan het licht nadat de accountant weigerde goedkeuring te geven aan een eindrapportage van de ngo van 1,6 miljoen euro. Het rapport ging over de periode juli 2012 en 31 december 2015. Volgens de accountant van het ministerie ontbraken er bewijsstukken en kon er “geen aansluiting worden gevonden tussen de financiële rapportage en de onderliggende stukken”.

Naar aanleiding hiervan werd er een extra onderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek bevestigde dat er onregelmatigheden waren gevonden ter waarde van 930.000 euro. Ook waren “niet de juiste procedures” gevolgd voor een bedrag van ruim 31.000 euro, aldus de minister. Het is niet bekend om welke ngo het gaat.

De brief van de minister dateert van 9 april maar werd per ongeluk als “vertrouwelijk” aangemerkt. Omdat de onregelmatigheden bewezen zijn, kon de brief toch openbaar worden gemaakt, schrijft de minister.