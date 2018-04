Voor drie ton gefraudeerd bij natuurorganisatie LNH

Een medewerker van natuurorganisatie Landschap Noord-Holland (LNH) heeft voor 300.000 euro gefraudeerd. Dat meldt de organisatie dinsdag op haar website. De man maakte sinds 2013 structureel geld naar zijn eenmanszaak over, zonder dat hier diensten tegenover stonden. LNH heeft aangifte gedaan, ook is de man op staande voet ontslagen.

Volgens De Gooi- en Eemlander werkte de man als projectleider bij LNH. Vanuit deze positie kon hij bedragen tot tienduizend euro accorderen, die hij liet uitkeren aan zijn eigen bedrijf. Volgens de regionale krant lukte het de man meer dan veertig keer om op deze manier geld naar zichzelf door te sluizen.

LNH heeft onafhankelijk onderzoek ingesteld om vast te stellen hoe de fraude plaats kon vinden. Directeur Ernest Briët zegt tegen De Gooi- en Eemlander verbijsterd te zijn.

“Wij moeten ons best doen om voldoende geld bij elkaar te krijgen voor mooie projecten. Het is een grote teleurstelling dat maatschappelijk geld voor persoonlijk gewin is ingezet.”