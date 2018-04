Hoofdredacteur Casper Sikkema ontslagen bij Vice

Hoofdredacteur Casper Sikkema is ontslagen bij online jongerenplatform Vice. Dat bevestigt algemeen-directeur van Vice Benelux Sjoerd Raaijmakers tegenover NRC. De reden van zijn onmiddellijke vertrek is dat Sikkema „ontoelaatbaar gedrag heeft vertoond”. Raaijmakers: „Daardoor is een vertrouwensbreuk ontstaan en hebben wij afscheid genomen.” Op verdere vragen over de gebeurtenissen en een eventuele aangifte wil Raaijmakers niet ingaan vanwege „privacy” en „juridische redenen”.

Sikkema (32) trad twee jaar geleden aan als hoofdredacteur bij Vice Benelux, onderdeel van het internationale mediabedrijf Vice media. Daarvoor was hij adjunct-hoofdredacteur bij Nieuwe Revu. Hij had de dagelijkse leiding over tien titels, waaronder de nieuwssite, maar ook het op vrouwen gerichte Broadly en Munchies, over eten. Ook televisiezender Viceland hoort bij het mediamerk.

De Nederlandse tak van Vice begon in 2006. Het platform, gericht op millennials, staat bekend om een originele, brutale toon. Artikelen en video’s op de site zijn gratis te bekijken. Het verdienmodel is volledig gebaseerd op advertentie-inkomsten van voornamelijk branded content.