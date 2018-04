Hof: wilde pilotenstaking na reorganisatie geldt niet meer als overmacht

Luchtvaartmaatschappijen mogen zich niet meer beroepen op overmacht als er onder hun piloten een wilde staking uitbreekt vanwege een plotseling aangekondigde reorganisatie. Dat heeft het Europese Hof van Justitie dinsdag geoordeeld. De maatschappijen moeten voortaan passagiers compenseren die niet kunnen vliegen door een dergelijke spontane werkonderbreking.

Aanleiding voor de uitspraak was een staking bij de Duitse tak van TUIfly in 2016. Dat bedrijf kondigde een herstructurering aan, waarna het personeel zich uit eigen beweging massaal ziek meldde. Een flink aantal vluchten viel uit of liep vertraging op.

Buitengewone omstandigheden

TUIfly weigerde gedupeerde reizigers te compenseren. Volgens de maatschappij was er sprake van buitengewone omstandigheden. In dat geval hebben passagiers volgens een Europese richtlijn geen recht op genoegdoening. De klanten van TUIfly van wie de vlucht niet vertrok of sterk vertraagd was, zouden normaal gesproken tot wel 600 euro compensatie hebben gekregen. Gedupeerden spanden zaken aan bij Duitse rechtbanken, die vervolgens een beroep deden op het Hof.

Dat heeft nu bepaald dat TUIfly kon verwachten dat de plotseling aangekondigde reorganisatie voor een staking zou zorgen. Herstructureringen horen bij de normale bedrijfsvoering, aldus het Hof. “Het is gewoon dat luchtvaartmaatschappijen in de uitoefening van hun bedrijf kunnen worden geconfronteerd met onenigheid, of zelfs conflicten met de leden van hun personeel.”

De uitspraak van het Hof heeft waarschijnlijk geen gevolgen voor passagiers die in Nederland dupe werden van de stakingen bij EasyJet (2016) en Transavia (2018). De piloten bij die maatschappijen legden niet het werk neer nadat hun werkgevers met reorganisatieplannen waren gekomen. De werkonderbrekingen hadden in plaats daarvan te maken met conflicten over arbeidsvoorwaarden.