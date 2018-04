Syrische staatsmedia: ‘Nieuwe raketaanval afgeslagen’

Syrische staatsmedia en media gerelateerd aan de Libanese beweging Hezbollah melden dat in de nacht van maandag op dinsdag twee raketaanvallen op Syrië zijn afgeslagen. Volgens Syrische berichtgeving was een van de aanvallen gericht op een luchtmachtbasis in Shayrat, in de provincie Homs.

Het andere raketoffensief had als doelwit een basis in de belegerde stad Douma. De VS ontkennen betrokkenheid bij de mogelijke aanvallen, schrijft Reuters. Een Israëlische legerwoordvoerder wil tegenover het persbureau niet op het nieuws reageren.

Het Shayrat-vliegveld was een jaar geleden het doelwit van een Amerikaanse luchtaanval. Dat was een vergelding voor chemische aanvallen die het regime van de Syrische president Assad kort ervoor zou hebben uitgevoerd.

Afgelopen weekend voerden de VS, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk eveneens raketaanvallen uit op Syrische militaire doelen. Ook dit offensief was een reactie op een vermoedelijke gifgasaanval van Syrië op de stad Douma.

Noodhulp Macron

Verder werd bekend dat de Franse president Emmanuel Macron 50 miljoen euro uittrekt voor humanitaire hulp in Syrië. Het staatshoofd kondigde dat maandagavond aan op Twitter na een bijeenkomst met NGO’s in Parijs. De miljoenen gaan naar hulporganisaties en afdelingen van de Verenigde Naties die in Syrië actief zijn. Meer dan twintig hulporganisaties waren maandagavond bij de bijeenkomst van Macron aanwezig, waaronder het Rode Kruis.

Hoeveel de hulporganisaties in Syrië met het geld voor elkaar kunnen krijgen, is de vraag. Het land verkeert al meer dan zeven jaar in een verwoestende oorlog. Volgens de VN hebben dertien miljoen mensen in het land humanitaire hulp nodig. Al in 2014 vroeg de organisatie om 4 miljard euro aan noodhulp voor de Syrische bevolking. Bij een donorconferentie in 2016 in Londen werd bijna 10 miljard euro opgehaald.