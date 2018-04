EU-Hof: Polen in de fout met kappen oerbos

Polen is de fout ingegaan met het kappen van bomen in het Bialowieza-bos, een van de laatst overgebleven oerbossen in Europa. Het Hof van Justitie van de Europese Unie oordeelde dinsdag dat het land niet heeft voldaan aan haar, vanuit Europese richtlijnen voortvloeiende, verplichtingen om bijzondere natuur te beschermen. Het Bialowieza-bos staat op de Werelderfgoedlijst van UNESCO.

Polen kapte in 2016 en 2017 ten minste 10.000 bomen in het 141.885 hectare grote bos, dat deels in Polen en deels in Wit-Rusland ligt. De regering heeft altijd volgehouden dat de houtkap noodzakelijk was om de verspreiding van een keverplaag te stoppen. De inzet van zwaar materiaal daarbij heeft volgens Poolse milieuorganisaties gezorgd voor extra schade aan het woud. De leefgebieden van verschillende dieren zijn aangetast door de excessieve kap, terwijl ook aan verschillende zeldzame plantensoorten schade is toegebracht.

Het Europese Hof stelt dat de omvang van de keverplaag de schaal van de houtkap niet rechtvaardigt. Bovendien heeft het land te weinig rekening gehouden met het welzijn van verschillende diersoorten die in het bos leven. Polen heeft nog geen boete opgelegd gekregen omdat het land inmiddels gestopt is met het kappen van bomen. Mocht de regering besluiten toch weer te gaan kappen, riskeert Polen een boete van ten minste 4,3 miljoen euro. De regering heeft gezegd zich bij het oordeel van het hof neer te leggen.

Milieuorganisatie ClientEarth stelt dat het besluit “een grote overwinning is” voor iedereen die “begaan is met het Bialowieza-bos, een uniek en oeroud stukje woud”. “Ik hoop dat de Poolse regering inziet dat Polen haar koers moet wijzigen ten aanzien van het bos”, aldus vicepresident Philippe Lamberts tegenover persbureau Reuters.