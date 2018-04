In Berlijn groeit de weerstand tegen Macron

In politiek Berlijn groeit de weerstand tegen de Europese hervormingsplannen van de Franse president Macron. Bondskanselier Merkel wordt zelfs binnen haar eigen partij onder druk gezet om Macron niet te veel tegemoet te komen.

Donderdag komt de Franse president bij Merkel op bezoek. Maar als hij had gehoopt dat de bondskanselier na de lange Duitse formatie nu eindelijk haar handen vrij heeft om met hem aan zijn „nieuwe begin voor Europa” te werken, dan komt hij bedrogen uit. Op belangrijke punten, zoals de oprichting van een Europees Monetair Fonds (EMF), dreigt de Bondsdag op de rem te gaan staan.

In de fractie van Merkels christendemocraten (CDU/CSU) werd dinsdag de toon gezet door een discussiestuk dat uitgesproken terughoudend is over de Franse plannen. CDU en CSU willen voorkomen dat AfD en FDP hen inzake de EU en de euro de wind uit de zeilen nemen. Daarom willen ze de regering niet de vrije hand geven in de onderhandelingen met Frankrijk.

Angst voor ‘transferunie’

In Duitsland, dat over het algemeen positief staat ten opzichte van de EU en de euro, bestaat tegelijk de vrees dat de unie een ‘transferunie’ wordt, waarin landen die hun begroting op orde hebben moeten opdraaien voor de tekorten van andere landen.

De conservatieve vleugel van de christendemocraten wil dat een EMF alleen maar leningen kan verstrekken na goedkeuring van de nationale parlementen. Coalitiegenoot SPD wil juist samen met Macron vaart maken met de hervormingen.

Merkel houdt haar kaarten dicht tegen de borst. Ze zou Macron donderdag willen voorstellen de eurozone te versterken door het overleg van de ministers van Financiën een paar keer per jaar uit te breiden met de ministers van Economische Zaken, en zo op te waarderen tot een ‘Jumboraad’.