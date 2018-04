Dotan probeert te redden wat er te redden valt

Na drie dagen zwijgen had Dotan eindelijk gesproken, meldde RTL Boulevard maandag opgewonden. Zo opgewonden dat men onderweg de tel was kwijtgeraakt, want tussen zaterdag en maandag zitten twee dagen. Die waren door het programma al gebruikt om de zanger hard aan te vallen, vooral bij monde van muziekmedewerker Ronald Molendijk die Dotan beschuldigde van „hoogverraad aan de muziekindustrie”. In dit RTL Tribunaal werd de zanger gesommeerd zondag naar de uitzending komen, of anders te „verdwijnen”.

Maandag raasde Molendijk verder terwijl er onderin beeld – vals, maar goed bedacht - te zien was hoe Dotan in zoetsappiger tijden een gevoelvol liedje zong. De deskundige annex aanklager annex rechter veroordeelde de verdachte tot het doneren van zijn eerstvolgende vijftig concertgages aan KWF Kankerbestrijding.

Dotan ging natuurlijk lekker bij RTL Late Night zitten. Daar probeerde hij zich uit de ellende te draaien waarin hij belandde toen De Volkskrant zaterdag aantoonde dat er vanuit zijn management 140 nepaccounts op sociale media worden aangestuurd. Zij bewieroken de zanger, helpen verzonnen verhalen over zijn goede daden de wereld in en zeggen dat Marco Borsato een sufferd is. Dotan gaf opdracht tot het aanmaken van de profielen, er waren koppelingen met zijn telefoonnummer en mailadres.

De deemoed van Dotan kwam in heel kleine brokjes. ’s Middags had hij op Facebook excuus gemaakt voor het bestaan van zijn trollenleger. Hij had aan het begin van zijn loopbaan „de hulp […] ingeschakeld van een aantal profielen en kanalen op social media.” De hulp inschakelen van profielen is hier draaitaal voor het verzinnen van profielen.

Het ernstigste verhaal

Tegen Humberto Tan zei de belaagde artiest dat hij het jammer vond dat er inmiddels een ‘hetze’ ontstaan was, waarbij allerlei mensen aan het ‘gissen’ waren. De onwaarschijnlijke ontmoetingen waarover hij zelf had gerept waren heus echt. En hij wist niet wat er in zijn naam was gefabuleerd.

Dat zou ook gelden voor het ernstigste verhaal uit het repertoire. Dat ging over een ontmoeting tussen Dotan en een terminaal leukemiepatiëntje na afloop van een concert in de Ziggo Dome. Verzonnen, door de artiest geretweet, opgepikt door verschillende media – maar Dotan beweerde dat het hem nooit was opgevallen. Hij had zoveel mensen ontmoet na dat concert, waarover hij tussen neus en lippen nog even meldde dat het uitverkocht was. Macht der zelfpromotie.

Tan liet het stellen van de meest kritische vragen over aan de gasten aan tafel, kennelijk zat hij met zijn gedachten al elders. Dotan erkende zijn eindverantwoordelijkheid, maar hield vol dat de fabeltjes „niet uit mijn hoofd” kwamen. „Ik kan nu wel zeggen ‘ik wist het’, maar dat is niet zo.”

Tja. Je kunt dat geloven. Als je het niet gelooft, zie je een man die in paniek zijn ondergeschikten onder de bus duwt om te redden wat er te redden valt.

De val van Dotan is zo hard omdat zijn oplichterij niet alleen werd gebruikt om zijn muziek te bewieroken, maar ook om hem af te schilderen als een sociale, bescheiden en eerlijke artiest, zodat hij daar financieel beter van kon worden. De illusie die Dotan over zichzelf wilde scheppen, is precies de illusie die de sterrenindustrie over zichzelf in stand wil houden. Misschien met minder plat bedrog, maar toch. Zo biedt Dotangate een leerzaam inkijkje in een businessmodel dat de mannen van de muziekindustrie liever verborgen houden. Dus noemen ze het verraad.