Deze clip met Nederlandse vaginabroeken in de woestijn is een hit

Binnen drie dagen werd-ie drie miljoen keer bekeken: Pynk, de nieuwe videoclip van de Amerikaanse popster Janelle Monáe waarin ze een ode brengt aan het vrouwelijk geslachtsorgaan. Dat doet ze dansend in de woestijn, gekleed in een roze broek gemaakt van golvende lagen zijde en tule die nogal aan een vagina doet denken. In één scène steekt actrice Tessa Thompson haar hoofd erdoorheen als een baby mid-bevalling.

De vaginabroek werd ontworpen door modeontwerper Duran Lantink (30) uit Amsterdam. Lantink werd bij het project betrokken door de eveneens Nederlandse regisseur van de video, Emma Westenberg, met wie hij bevriend raakte toen ze allebei aan de Gerrit Rietveld Academie studeerden. „Op een maandag stuurde ze me een berichtje: of ik binnen 24 uur een vagina-outfit kon pitchen voor de clip van Janelle Monáe. Ik zei meteen ja, maar had geen flauw idee hoe een vagina eruitziet. Ik ben foto’s gaan googlen en aan het schetsen geslagen.” Op dinsdag ging team Janelle akkoord met zijn ontwerp. Drie dagen later werden er vijf broeken (ook voor de achtergronddansers) verwacht op de filmset in LA. „Ik ben met uitgeprinte foto’s van vagina’s naar de stoffenwinkels op de Albert Cuyp gegaan om materialen te zoeken. De vrouw van de Indiase zijdewinkel vond het maar niks.”

Met vijf mensen werkte hij drie dagen lang non-stop aan de broeken. „Toen bleek dat het verzenden enorm lang zou duren, ben ik samen met een assistent naar LA gevlogen. In het vliegtuig zaten we nog met de hand de broeken te stikken.” Na de landing reden ze direct door naar de filmset in de woestijn, zo’n drie uur buiten LA. Daar presenteerde Lantink de broeken aan Monáe. „Een spannend moment, want ze had na die eerste schets niets meer gezien. Maar ze gilde het uit van enthousiasme en zei dat ze de broeken nog mooier vond dan ze had verwacht.”

Sinds de video afgelopen dinsdag uitkwam zijn de vaginabroeken al bejubeld door grote Amerikaanse media als Vanity Fair, The Fader en Vogue. De bijzonderste reactie kwam van het Fashion Institute of Technology in New York. „Ze openen in september een tentoonstelling over de kleur roze en de curator wil de broeken opnemen in de vaste collectie.” Maar Monáe wil er ook mee op tour, dus de kans is groot dat Lantink binnenkort weer naar de Albert Cuyp moet voor extra meters roze zijde.