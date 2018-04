De nieuwsbrief is helemaal terug, en deze verstuurt NRC allemaal

Ooit was het er maar één: de dagelijkse NRC Nieuwsbrief, met een automatisch gegenereerd lijstje nieuwskoppen. We verstuurden die dagelijkse e-mail jarenlang naar tienduizenden abonnees, maar verwachtten daar eigenlijk niet te veel van. Wie las er immers in deze tijd van spam, sociale media, en algemene information overload nog nieuwsbrieven?

Maar de nieuwsbrief is de laatste jaren aan een indrukwekkende wederopstanding bezig. Zo ook bij NRC. Anno 2018 versturen we maar liefst vijftien verschillende nieuwsbrieven aan in totaal bijna een kwart miljoen verschillende lezers.

De populairste is de voortzetting van die geautomatiseerde mail van weleer. Maar nu wordt de 5 om 5-nieuwsbrief, zoals die inmiddels is gaan heten, handmatig samengesteld door de redactie. Iedere dag selecteren we om precies vijf uur ‘s middags de vijf belangrijkste, mooiste of meestbesproken verhalen van dat moment (en Fokke en Sukke).

Die middagnieuwsbrief kreeg ruim twee jaar geleden een zusje in de ochtend: NRC Vandaag brengt om 6 uur ‘s morgens vijf verse, actuele verhalen, een samenvatting van het allerlaatste nieuws van de afgelopen nacht, en een vooruitblik op de gebeurtenissen van de komende dag. En een tekening van Kamagurka. Iedere zondagochtend blik ik zelf in de wekelijkse nieuwsbrief Gespreksstof terug op een thema uit de actualiteit van de afgelopen week.

Misschien wel het leukste zijn echter de nieuwsbrieven die zich richten op een grote of kleine niche. Slim Leven brengt iedere week de beste stukken over zelfverbetering en levensvragen, onze mediaredactie stuurt je wekelijks Kijktips, en voor De Haagse Stemming staat een politiek redacteur ‘s ochtends heel vroeg op om te zorgen dat je iedere werkdag kunt meepraten met de politieke insiders op en rond het Binnenhof.

Verder lanceerden we al Eten en Gezondheid, Internationaal (waarin de redactie je de beste leestips uit de buitenlandse pers geeft), Film, Boeken, Trumps Amerika, Recht & Onrecht (over de rechtsstaat) en Groen (over klimaat, energie en duurzaamheid). Zo kunnen we specifieke onderwerpen bij een geïnteresseerd publiek extra onder de aandacht brengen, waar die in het grote geheel van nrc.nl soms onderbelicht blijven.

De jongste loot aan deze stam is de Cultuurgids, waarin onze kunstredactie je iedere donderdagmiddag vertelt welke voorstelling je niet mag missen, welke tentoonstelling je alleen deze week nog kunt bezoeken, of welk boek je moet lezen of moet overslaan.

Voor de Cultuurgids kun je je hier aanmelden. En een overzicht van al onze nieuwsbrieven staat op nrc.nl/nieuwsbrieven.