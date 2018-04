De eindsprint naar het WK 2026

Wie bij het huidige Stade d’Honneur d’Oujda even de ogen zou sluiten en de animatiefilm van het nieuw te verrijzen stadion op zijn netvlies voorbij laat gaan, zal in gedachten denken aan een fata morgana in de woestijn. Hoe anders is dat op 850 kilometer afstand, in het zuiden van Marokko. Daar staat het Stade de Marrakesh, waar Real Madrid in 2014 de wereldbeker voor clubteams won, al vrijwel klaar. Marokko, land van twee snelheden. Van Porsches in Casablanca en kamelen in Ouarzazate.

Together for one goal, luidt de slogan van Marokko echter als kandidaat voor het WK-voetbal van 2026. Een commissie van de FIFA bekijkt deze week ter plekke hoe realistisch de plannen zijn. De ‘inspecteurs’ zullen bij hun bezoek aan de steden Marrakesh, Agadir, Tanger en Casablanca weinig zien van de scherpe tegenstellingen die het Noord-Afrikaanse land in 2018 in de greep houden. Zo blijft Nador, beoogd speelstad in het achtergestelde Rifgebied, voor de FIFA buiten beeld. Net zoals het Noord-Oostelijke Oujda, waar bij het overleven van dag tot dag een WK-voetbal in 2026 een eeuwigheid ver weg lijkt.

Het is kort dag voor Marokko. Op 13 juni, een dag voor het WK-voetbal in Rusland, wordt tijdens het 68ste FIFA-congres bepaald waar over acht jaar het 23ste wereldkampioenschap wordt gehouden. Tegenstrever is een combinatie van de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Met een recordaantal van 48 deelnemers, die in 32 dagen een totaal van tachtig wedstrijden zullen spelen, valt op voorhand al te spreken van het grootste professionele sportevenement dat ooit op de wereld plaats zal vinden. De organisator zal miljarden moeten investeren in stadions, trainingscomplexen, vliegvelden, wegen en hotels. Voor het eerst zal een systeem van ‘één lid, één stem’ de toewijzing bepalen. Er zijn 207 FIFA-leden stemgerechtigd. De vier kandidaat-landen mogen slechts toekijken.

Jonge Marokkaanse voetballers nabij Sidi Ifni, aan de Atlantische Oceaan. Jonge Marokkaanse voetballers nabij Sidi Ifni, aan de Atlantische Oceaan. Foto Getty Images

Vergeefse pogingen

Marokko geldt als ‘de kandidaat voor Afrika’ en kreeg deze week de steun van het continent. Het voetbalgekke land deed eerder vergeefs pogingen de eindronde van 1994, 1998, 2006 en 2010 binnen te halen. Bij het WK van 24 jaar geleden legde Marokko het af tegen de VS. Dat de organisatie acht jaar geleden naar Zuid-Afrika ging, en daar zo voor het eerst een WK in Afrika werd gespeeld, deed de Marokkanen meer pijn.

Aan het begin van dit jaar ontbrak het Marokko nog aan vrijwel alles. Geen logo, website of antwoorden op vragen van buitenaf

Aanvankelijk leefde het plan samen met Spanje en Portugal een gooi naar het WK van 2026 te doen. Dat kwam mede door de economische crisis niet van de grond. Marokko besloot zelfstandig verder te gaan, maar een echt groot geloof in eigen kunnen straalt het land dit keer niet uit. De bekendmaking van de kandidatuur ging in augustus 2017 slechts gepaard met een statement van twee zinnen. De VS, Canada en Mexico hielden een feestelijke bijeenkomst op de top van de Freedom Tower in New York.

Aan het begin van dit jaar ontbrak het Marokko nog aan vrijwel alles. Geen logo, website of antwoorden op vragen van buitenaf. Een handelwijze die past in het land waar koningshuis noch regering op commando verantwoording aflegt aan het volk. Zo is al maanden onduidelijk in welke toestand koning Mohammed VI zich precies bevindt. Hij blijkt al maanden in Frankrijk te zijn, waar hij een operatie onderging en onlangs een bezoek bracht aan president Emmanuel Macron. Maar ook Mohammed VI begreep dat een met mysteries omgeven bid kansloos zou zijn. Hij schoof Moulay Hafid Elalamy, minister van Handel, naar voren als het gezicht van kandidatuur.

Inhaalslag

De voorbije weken probeerde Marokko in een snel tempo een inhaalslag te maken. Tijdens een persconferentie in Casablanca werd medio maart bekendgemaakt hoe het land het WK voor zich ziet. De totale investeringen zouden op kunnen lopen tot bijna 13 miljard euro. De FIFA zou een winst van vijf miljard tegemoet kunnen zien. Megalomaan, zeggen critici.

Het Marokkaanse regime zou de organisatie van het WK 2026 vooral willen gebruiken als bewijs dat het land een wereldspeler aan het worden is

Het concept: twaalf speelsteden, veertien stadions. Dat betekent renovatie van zes bestaande stadions en de nieuwbouw van maar liefst acht ‘voetbaltempels’. Een deel daarvan zou na het WK weer moeten worden afgebroken om te voorkomen dat het land achterblijft met zogenoemde ‘Witte Olifanten’. Zoals het stadion in Ouarzazate dat in een woestijngebied nabij de grootste filmstudio’s ter wereld moet komen te staan. Marokko zou de bij filmproducers uit Hollywood populaire stad graag onderdeel laten zijn van het voetbalsprookje.

Wapenvrij land

In de strijd om de stemmen zet Marokko zich nu scherp af tegen de VS van president Donald Trump. Het land presenteerde zich niet alleen als ‘compact’ en ‘goed bereisbaar’, maar ook als ‘wapenvrij’ en met ‘lage moordcijfers’. Verder wijzen de Marokkanen naar de tijdszone – het is één uur vroeger dan in Nederland – die veel geschikter zou zijn voor de internationale televisiekijkers. Maar boven alles presenteert Marokko zich als ‘een echt voetballand’.

De kandidatuur van Marokko kreeg eind vorig jaar een enorme psychologische boost toen ‘de Leeuwen van de Atlas’ zich voor het eerst sinds 1994 voor het WK plaatsten. Het elftal van de Franse bondscoach Hervé Renard sloeg in november vorig jaar toe in de beslissende wedstrijd bij Ivoorkust (0-2). Vrijwel het hele land draagt het elftal – waarin de Nederlandse Marokkanen Hakim Ziyech, Karim El Ahmadi, Nordin Amrabat en Mbark Boussoufa een bepalende rol spelen – op handen. Marokko komt in Rusland terecht in poule B met Iran, Spanje en Portugal. De Verenigde Staten zijn uitgeschakeld voor het WK.

Together for one goal, luidt de slogan van Marokko als kandidaat voor het WK-voetbal van 2026

Het Marokkaanse regime zou de organisatie van het WK 2026 vooral willen gebruiken als bewijs dat het land een wereldspeler aan het worden is. Koning en regering presenteren zich naar de buitenwereld graag als een modern moslimland waar iedereen welkom is. Ondertussen worden binnenlandse problemen, zoals de grote sociale ongelijkheid, hard de kop ingedrukt of verzwegen. Het is voor de inwoners van Nador en Oujda moeilijk voor te stellen dat de aldaar nieuw te bouwen stadions veel meer zullen zijn dan een luchtkasteel.