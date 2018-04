‘Datadeling zzp’ers door KvK mogelijk onwettig’

De Kamer van Koophandel (KvK) overtreedt mogelijk de privacywet door data van ondernemers met derde partijen te delen voor marketingdoeleinden. Dat schrijft de NOS dinsdag. De toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens (AP) bevestigt tegen NRC contact te hebben met de instantie over de handelswijze.

Gespecialiseerde databedrijven kopen gegevens van de KvK en koppelen die vervolgens aan andere databestanden. Op die manier worden persoonlijke reclamecampagnes voor zzp’ers in elkaar gestoken, zogeheten direct marketing. Zo krijgen mensen in verschillende beroepsgroepen verschillende advertenties te zien op bijvoorbeeld Facebook.

Volgens de AP moeten ondernemers toestemming geven voor het delen van informatie. De verkoop van gegevens door de KVK voor marketingdoeleinden noemt de privacywaakhond tegen de NOS “op het eerste gezicht slecht te verenigen met het oorspronkelijke doel van de gegevensverwerking”.

KvK: gaat al jaren zo

Iedere zzp’er is verplicht om zich in te schrijven in het handelsregister. Zelfstandige ondernemers die geen werkadres of kantoor hebben, geven daarom vaak hun thuisadres op. Doorverkopen van deze gegevens leidt ertoe dat ze ongewenste telefoontjes en brieven krijgen van adverteerders.

De Kamer van Koophandel zegt zich van geen kwaad bewust te zijn en al jarenlang zo te handelen. De organisatie verdient aan het doorverkopen van data. Ongeveer 40 tot 50 procent van de financiering zou uit eigen inkomsten afkomstig zijn, waaronder uit deling van data. De KvK stelt tegenover de NOS geen toestemming nodig te hebben van zzp’ers en bedrijven voor het verkopen van de gegevens en wil die praktijk dan ook niet aanpassen.

De Autoriteit Persoonsgegevens en Kamer van Koophandel waren dinsdagavond nog niet bereikbaar voor commentaar.