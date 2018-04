Coalitiespanning om Voorjaarsnota na gasbesluit

De Tweede Kamer verkleint het aantal gemeenten verder, maar maalt nog niet om de begrotingsproblemen. En in Almere is een VVD’er gearresteerd voor ‘porno-hacken’.

OPENGEBROKEN REGEERAKKOORD: Het Centraal Planbureau heeft gewaarschuwd. De Raad van State heeft gewaarschuwd. Het begrotingsbeleid van dit kabinet - veel uitgeven in vette jaren - kreeg al kritiek van de instanties en nu zijn daar de kosten voor het dichtdraaien van de Groningse gaskraan bijgekomen, terwijl de NAM zich aan de kosten van de bevingsschade wil onttrekken. “Ongemakkelijke feiten die feitelijk ingrijpen vergen”, schrijft politiek columnist Tom-Jan Meeus. Maar “om de feestvreugde te vergroten menen sommige coalitiepolitici, tot woede van andere, dat het regeerakkoord inzake gas is opengebroken”, waardoor het ieder voor zich lijkt in de coalitie. In De Telegraaf wordt de ernst en omvang van de financiële tegenvallers gebagatelliseerd.

TOCH MET BLAUWDRUK: Terwijl de coalitie achter de schermen hierover bakkeleit in het kader van de Voorjaarsnota, is het spannendste dat deze week in de Kamer op de agenda staat het herindelen van gemeenten. Dit zou ‘zonder blauwdruk van bovenaf’ moeten gebeuren, maar het parlement besluit toch over het opheffen van gemeenten die hun zelfstandigheid niet kwijt willen: Haren (moet bij Groningen) en Binnenmaas, Cromstrijen en Korendijk (moeten in Hoeksche Waard). Haren, waarover vandaag gesproken wordt, is volgens de provincie financieel ‘niet toekomstbestendig’ en kan daarom tot herindeling gedwongen worden. Leuk detail: van de coalitiepartijen zijn de plaatselijke afdelingen van CDA en D66 tegen de fusie, VVD en ChristenUnie zijn juist voor. Maar de verwachting is, vertelt verslaggever Pim van den Dool, dat de - vooraf zwijgende - coalitiepartijen in de Kamer toch zullen instemmen.

GOEDE CIJFERS, SLECHTE CIJFERS: Bijna negen op de tien asielzoekers heeft tweeënhalf jaar na het krijgen van een verblijfsvergunning nog steeds geen werk. Zo blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Onder jongeren daarentegen is de werkloosheid bijzonder overzichtelijk. Slechts 4 procent van de Nederlandse jongeren tussen 15 en 25 jaar zat in 2017 zonder werk of opleiding. Het laagste percentage in de EU, aldus het CBS.

SPLENDID ISOLATION: Kijk aan, Hugo de Jonge heeft weer een ‘actieprogramma’ gelanceerd. Dit keer wil hij het opsluiten in separeercellen van kinderen in de gesloten jeugdzorg verbieden.

BUITEN HET BINNENHOF: Een lokale VVD-politicus in Almere is door De Telegraaf ontmaskerd als ‘porno-hacker’. De man, die vorige maand was gekozen in de gemeenteraad, blijkt te hebben ingebroken op computers van bekende Nederlanders op zoek naar naaktfoto’s en video’s. Hij is gearresteerd en heeft de partij, voordat precies aan het licht kwam wat hij had gedaan, al beloofd zijn zetel niet in te nemen.

“Het zou natuurlijk heel slecht zijn als je 300.000 mensen zo ver hebt dat ze dat referendum willen, om dan te zeggen ‘neh neh, sliep uit, we zijn net even eerder met het referendum afschaffen’.”

PvdA-leider Lodewijk Asscher maakt bij EenVandaag duidelijk dat zijn partij bij voldoende handtekeningen sowieso een referendum over de donorwet wil, ook als de Eerste Kamer voor medio juni instemt met het schrappen van raadgevende referenda.