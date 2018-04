Celstraf en tbs geëist tegen oud-bso-medewerker in ontuchtzaak

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft dinsdag 2,5 jaar celstraf en tbs met voorwaarden geëist tegen Bart C. De man wordt ervan verdacht ontucht te hebben gepleegd met zeven kinderen op een buitenschoolse opvang (bso) in De Bilt. Ook eist het OM dat hij niet meer in De Bilt komt en geen contact heeft met kinderen.

De 27-jarige Bart C. zou tussen januari 2016 en augustus 2017 zes kinderen hebben gedwongen onzedelijke handelingen bij hem te verrichten. Ook zou hij aan een zevende kind zijn geslachtsdeel hebben laten zien.

Het OM heeft tbs geëist vanwege “de ernst van de feiten en de bij de verdachte geconstateerde stoornissen”. Hij moet zich “langdurig en intensief” laten behandelen, aldus het OM. Omdat C. het misbruik voor een groot deel heeft bekend, hij niet eerder is veroordeeld en erkent behandeling nodig te hebben, hoeft hij na zijn gevangenisstraf niet opgesloten te blijven om behandeld te worden. De rechter doet over twee weken uitspraak.

Verdenking

De voormalig pedagogisch medewerker van de bso werd in augustus vorig jaar opgepakt nadat de ouders van twee zusjes aangifte hadden gedaan tegen de man. Hierna volgden nog vijf aangiften van ontucht.

Het bestuur van de kinderopvang reageerde vorig jaar geschrokken. Bestuursvoorzitter Katinka Reuling zei tegen NRC: “De werknemer werkte hier al sinds 2012. Hij was een zeer gewaardeerde collega van onbesproken gedrag.” Ook was er volgens Reuling “geen enkele aanleiding om te denken dat er meer mis is”.