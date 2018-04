Belastingmedewerker aangehouden voor drugssmokkel

De politie heeft dinsdag acht mensen aangehouden op verdenking van drugssmokkel in de Rotterdamse haven. Een van de verdachte is een medewerker van de Belastingdienst. Ook deed de politie huiszoekingen in twaalf woningen en drie bedrijfspanden.

Vier van de verdachten, mannen tussen de 38 en 53 jaar, zijn volgens de politie lid van een criminele organisatie. De medewerker van de Belastingdienst zou aan de mannen vertrouwelijke informatie hebben doorgespeeld. Volgens de politie had de organisatie ook contact met havenmedewerkers. Ook drie vrouwelijke familieleden van de 53-jarige hoofdverdachte zijn aangehouden.

De politie heeft beslag gelegd op vijf auto’s en een vakantiewoning in Rockanje. Ook werden er bij huiszoekingen sieraden, waaronder een Rolex van bijna 70.000 euro, tweehonderd xtc-pillen en 20.000 euro aan cash gevonden.

Rotterdamse haven

De Rotterdamse haven is voor criminelen een belangrijke plek om drugs Europa binnen te smokkelen. Hoeveel drugs er jaarlijks worden binnengesmokkeld is niet duidelijk maar volgens de politie gaat het om duizenden kilo’s. Vaak wordt hiervoor contact gelegd met medewerkers die werken in de haven en douaniers. Vorig jaar werd douanier Gerrit G. veroordeeld tot 14 jaar cel omdat hij grote partijen drugs doorliet in de Rotterdamse haven in opdracht van drugscriminelen.