‘Belangenverstrengeling rond milieurapport Schiphol’

Ambtenaren van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zijn nauw betrokken bij het opstellen van de milieueffectrapportage (MER) van Schiphol die ze later ook moeten beoordelen. Dat zeggen juristen tegen de NOS op basis van mailuitwisselingen tussen de ambtenaren en medewerkers van Schiphol die de omroep in handen heeft. Het milieurapport dient als basis om te bepalen in hoeverre de luchthaven nog kan groeien.

Volgens de NOS hadden de ambtenaren tussen april en november 34 keer mailcontact en er vonden meerdere bijeenkomsten plaats met Schiphol. Het zou voor de ambtenaren daarom moeilijk worden om de MER nog neutraal te beoordelen. Gijs Hoevenaars, jurist en lid van de onafhankelijke Commissie voor de milieueffectrapportage, zegt tegen de NOS: “Om de schijn van partijdigheid te voorkomen zou je beide rollen strikt moeten scheiden.”

Reactie minister

Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat, VVD) reageert verbaasd op de kritiek. Ze zegt tegen de NOS dat het ministerie al jaren op dezelfde manier werkt. “Wij zijn hier nooit eerder op aangesproken.” Wel zegt ze bereid te zijn om na denken hoe het anders kan. D66-Kamerlid Jan Paternotte is kritisch. “Luchtvaartbeleid hoort niet gemaakt te worden op Schiphol Plaza,” schrijft hij op Twitter. “Minister moet zorgen voor zuivere rollenscheiding.”

Er is veel discussie over de geplande uitbreiding van de luchthaven: Gemeenten protesteren tegen uitbreiding Schiphol

De publicatie van het rapport werd al meerdere keren uitgesteld. De eerste keer liep de publicatie vertraging op omdat er gebruik was gemaakt van een verouderd rekenmodel. Vervolgens moest de publicatie nog een keer worden uitgesteld omdat externe bureaus te druk waren met de MER voor Lelystad Airport.