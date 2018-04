Zeven doden bij rellen in Amerikaanse gevangenis

Bij rellen in een gevangenis in de Amerikaanse staat South Carolina zijn maandag zeven gevangenen om het leven gekomen. Zeventien anderen raakten gewond, bericht persbureau AP. Het is de dodelijkste geweldsuitbarsting in een Amerikaanse gevangenis sinds de jaren negentig.

De gevechten braken zondagavond (Amerikaanse tijd) uit in de Lee Correctional Institution in het stadje Bishopville. Pas acht uur later kreeg het gevangenispersoneel de situatie weer onder controle. Alle cipiers en opgetrommelde politieagenten bleven ongedeerd. De schouwarts die de slachtoffers heeft onderzocht, meldt aan AP dat het erop lijkt dat de zeven doden door steek- en snijwonden zijn omgekomen.

Slechte reputatie

De gevangenis waar het incident plaatsvond, heeft een slechte reputatie. Onder de ongeveer 1.500 gevangenen zitten de meest gewelddadige criminelen van South Carolina. Het afgelopen jaar vielen al drie doden bij gevechten tussen gevangenen. In 2015 werden daarnaast twee bewaarders neergestoken. Volgens The New York Times belooft de staat al jaren om de instelling veiliger te maken.

Geweld in Amerikaanse gevangenissen komt vaak voor, maar er vallen zelden zo veel doden als bij de rellen in Bishopville. De laatste keer was op Eerste Paasdag in 1993, toen in een gevangenis in de staat Ohio negen gevangenen en één cipier stierven. Eerder vonden er opstanden plaats waarbij tientallen doden vielen. De dodelijkste waren de rellen in de Attica-gevangenis in New York, waar in 1971 33 gevangenen en tien bewaarders het leven verloren.