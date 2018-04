Zes arrestaties bij invallen in drugspanden in zuiden

De politie heeft maandagochtend een reeks invallen gedaan in veertien panden in het zuiden van het land. De actie was opgezet in het kader van een onderzoek naar synthetische drugscriminaliteit, volgens een woordvoerder van de Landelijke Eenheid.

De acties vonden plaats op meerdere locaties, onder meer in Venlo, Echt, Eindhoven, Den Bosch, Schijndel, Uden en Velden. De panden werden gebruikt als opslaglocaties en labs voor de productie van synthetische drugs, zegt de woordvoerder tegen NRC. Zo werden in een pand in Echt duizenden liters grondstoffen gevonden. De ingrediënten werden vermoedelijk gebruikt voor een toeleverancier, volgens de politie. In Zaltbommel werden een opslag en een lab gevonden.

Zes arrestaties

Bij de invallen kwamen honderd agenten in actie, meldt persbureau ANP. De politie heeft zes mensen aangehouden. Het is niet bekend waar die arrestaties zijn verricht. Volgens de woordvoerder wordt nog verder onderzoek gedaan in de panden.

De invallen die maandagochtend vroeg werden verricht, kwamen allen voort uit hetzelfde onderzoek. Op zaterdag werden in Geleen ook 3 ton hasj en grondstoffen voor synthetische drugs gevonden in een loods. De woordvoerder zegt dat de acties van maandag geen verband houden met die vondst.