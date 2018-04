Zanger Dotan geeft gebruik nepaccounts toe

Popzanger Dotan geeft toe dat hij nepaccounts op sociale media heeft ingezet om zichzelf te promoten. “Het was heel dom”, zegt de artiest maandag in een filmpje op zijn Facebook-pagina. Afgelopen zaterdag raakte Dotan in opspraak toen de Volkskrant onthulde dat er op Twitter, Instagram en Facebook ruim 140 nepfans van de zanger actief zijn.

Dotan zegt in zijn video dat hij inderdaad sinds 2011 fictieve fans op sociale media inzette. “Ik zocht naar een manier om mijn muziek aan de man te krijgen. Achteraf heb ik er ontzettend veel spijt van. Ik was veel te ambitieus en onzeker.”

Ontroerende verhalen

De nepaccounts creëerden aandacht voor Dotan door op zijn posts te reageren, radiostations te bellen en andere artiesten te bespotten. Ook verzonnen ze ontroerende verhalen met de zanger in de hoofdrol. Het meest opvallend was de nepanekdote over Dotan die het ongeneeslijk zieke broertje van een fan na afloop van een concert verblijdt met een persoonlijke ontmoeting. De Facebookpost met het verhaal kreeg bijna tweehonderd likes en was de aanleiding voor verhalen op de sites van Metronieuws en Linda Nieuws.

De Volkskrant ontdekte dat er iets niet klopte nadat twijfel was ontstaan over een ander verhaal, waarin Dotan in het vliegtuig naast een fan zit die haar idool niet herkent. De krant kwam erachter dat één van de nepprofielen gekoppeld was aan het mobiele nummer en het oude emailadres van Dotan. De krant sprak daarnaast een medewerker van Dotan, die zei dat ze in diens opdracht een groot deel van de nepaccounts had aangemaakt. Als bewijs toonde ze een email waarin Dotan daar opdracht voor geeft.

Dotan bevestigde zaterdag tegenover de Volkskrant de echtheid van die mail, maar verder zei hij toen nog van niets te weten. Dotan legde de schuld voor de affaire bij zijn medewerkers. Hij was naar eigen zeggen te goed van vertrouwen: meerdere mensen hadden de wachtwoorden van zijn accounts op sociale media, zei Dotan. “Ik kan mezelf wel voor mijn kop slaan.” Dat was dus gelogen, geeft hij nu toe. “Ik was bang en schaamde me.”

Lees ook deze column van Jutta Chorus over Dotan’s nepprofielen: De trollen van Vladimir Dotan

Verhalen als die over de terminaal zieke jongen heeft Dotan niet zelf verzonnen, zegt hij in zijn filmpje. “Ik snap dat mensen boos op me zijn, want het is een supergevoelig onderwerp. Maar ik doe er echt afstand van. Ik had er niks mee te maken.” Wel geeft de muzikant toe dat hij het bericht met het bewuste verhaal van zijn pagina had moeten verwijderen.

Op het podium is Dotan voorlopig niet te zien. Vorige week maakte hij bekend dat hij al zijn shows voor de komende maanden heeft afgezegd. Volgens hem heeft dat niets te maken met de ophef over de nepprofielen. De belangrijkste nepaccounts uit het verhaal van de Volkskrant leken maandag verwijderd te zijn.