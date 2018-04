Vier mensen opgepakt voor beramen aanslag Turks consulaat Rotterdam

De politie heeft maandag vier mannen opgepakt voor betrokkenheid bij het beramen van een aanslag op het Turkse consulaat in Rotterdam. Dat meldt het Openbaar Ministerie.

De verdachten zijn twee broers van 29 en 26 uit Oudenbosch en een 37-jarige man uit Roosendaal. De laatste arrestant is een 39-jarige man die op verzoek van het Landelijk Parket in zijn woonplaats Essen in België is aangehouden. Alle mannen zijn van Marokkaans-Nederlandse komaf.

Het onderzoek tegen het viertal richt zich op voorbereidingen en training voor terrorisme, opruiing tot terrorisme en het verspreiden van jihadistisch gedachtegoed via social media.

Geluidsfragment AIVD

De mannen kwamen in beeld door een geluidsfragment dat de AIVD beschikbaar had gesteld in een ander onderzoek. Daarbij werd een verdachte onderzocht die in Rotterdam in een kelderbox een kalasjnikov met munitie had liggen. Ook beschikte de man over een grote hoeveelheid illegaal zwaar vuurwerk.

In die zaak sprak de Rotterdamse verdachte met enkele van de maandag aangehouden verdachten over een aanslag op het Turks consulaat. De Rotterdamse man werd vorig jaar veroordeeld tot vier jaar cel. Het hoger beroep in die zaak dient binnenkort.

Hennepkwekerij

Van de vier opgepakte mannen werden maandag telefoons, computers en auto´s in beslag genomen. Bij de man in Roosendaal werden op zolder meer dan honderd hennepplanten gevonden. Bij geen van de verdachten werden wapens of munitie gevonden. De in België opgepakte man wordt snel uitgeleverd aan Nederland.

Het Turks consulaat in Rotterdam was ruim een jaar geleden het toneel van grootschalige protesten en rellen. Die braken uit toen de Turkse minister van Familiezaken Fatma Kaya werd geweigerd een toespraak te geven bij het consulaat. Hierop keerde een grote groep Turkse Nederlanders zich tegen de politie. De onlusten leidden tot een diplomatieke rel tussen Nederland en Turkije.