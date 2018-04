Advocaat Trump onthult: derde klant is Sean Hannity

Trumps advocaat Michael Cohen heeft maandag onder dwang van een rechter in New York onthuld dat tv-presentator Sean Hannity van Fox News klant bij hem is. In eerste instantie wilde Cohen dit niet zeggen, omdat Hannity niet in de publiciteit wilde komen.

De onthulling is saillant, omdat Hannity een belangrijke bondgenoot is van Trump in diens strijd tegen kritische Amerikaanse media en speciaal aanklager Robert Mueller. De conservatieve tv-presentator verdedigt tijdens zijn uitzendingen overtuigd het beleid van de president. Met Pasen dineerde Hannity nog met de Amerikaanse president.

Cohen zegt dat hij in 2017 en 2018 juridisch werk heeft gedaan voor drie klanten: Trump, Hannity en de Republikeinse fondsenwerver Elliot Broidy. Vrijdag trok Broidy zich gedwongen terug uit de Republican National Committee (RNC), nadat bekend was geworden dat hij een Playboymodel had bezwangerd en abortus liet plegen.

Hannity zegt op Twitter dat Cohen hem nooit heeft vertegenwoordigd en dat hij de advocaat nooit heeft betaald. Wel zegt de presentator dat de advocaat hem advies heeft gegeven.

seanhannity Sean Hannity Michael Cohen has never represented me in any matter. I never retained him, received an invoice, or paid legal fees. I have occasionally had brief discussions with him about legal questions about which I wanted his input and perspective. 16 april 2018 @ 19:58 Volgen

seanhannity Sean Hannity I assumed those conversations were confidential, but to be absolutely clear they never involved any matter between me and a third-party. 16 april 2018 @ 19:58 Volgen

Invallen door de FBI

Een week geleden deed de FBI invallen in het huis en kantoor van Cohen, en het hotel waar de advocaat met zijn familie verbleef. Cohen is al jarenlang een van de belangrijkste advocaten van Trump, en altijd nauw verbonden geweest met het bedrijf van de president, The Trump Organization.

Bij de invallen nam de FBI gegevensdragers en documenten mee. Dit werd onder meer gedaan in het kader van een onderzoek naar een afbetaling van pornoactrice Stephanie Clifford, alias Stormy Daniels, met wie de president seks zou hebben gehad in 2006 toen hij al getrouwd was met zijn vrouw Melania. Clifford is maandag zelf ook aanwezig in de rechtbank.

Trump en Cohen zeggen dat de inlichtingendienst de privacy van Cohens cliënten daarmee schendt. De rechter besluit vandaag of de in beslag genomen informatie gebruikt mag worden.