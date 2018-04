Trump wil Amerikaanse militairen snel weg uit Syrië

De Amerikaanse president Donald Trump wil Amerikaanse militairen nog steeds zo snel mogelijk terugtrekken uit Syrië. Dat heeft het Witte Huis zondagavond laten weten, nadat de Franse president Emmanuel Macron zei dat hij Trump ervan had overtuigd het Amerikaanse leger voor ,,de lange termijn” in Syrië te houden.

“De Amerikaanse missie is niet veranderd”, zei Sarah Sanders, de woordvoerder van het Witte Huis, in een verklaring, schrijft persbureau Reuters. ,,De president heeft duidelijk gemaakt dat hij wil dat Amerikaanse troepen zo snel mogelijk naar huis komen.”

Ongeveer tweeduizend Amerikaanse militairen zijn gestationeerd in oostelijk Syrië. Trump zei eerder deze maand dat hij hen zo snel mogelijk wil terugtrekken. Dat streven lijkt op gespannen voet te staan met de luchtaanvallen van zaterdagochtend door de VS, Groot-Brittannië en Frankrijk op Syrische doelen, naar aanleiding van de vermeende gifgas-aanval op Douma door Syrische regeringstroepen, ruim een week geleden.

‘Vastberaden IS te vermorzelen’

Sanders liet in het midden wanneer de Amerikaanse troepen wat de regering-Trump betreft worden teruggetrokken. ,,We zijn vastberaden om IS volledig te vermorzelen en ervoor te zorgen dat ze niet kunnen terugkeren”, aldus Sanders. ,,Daarnaast verwachten we dat onze regionale bondgenoten en partners meer militaire en financiële verantwoordelijkheid nemen om de regio veilig te houden.”

Tijdens een televisietoespraak om de luchtaanvallen aan te kondigen zei Trump dat ,,Amerika geen eindeloze aanwezigheid in Syrië wil - onder geen beding.”

Macron zei zondag tijdens een interview op de Franse televisie: ,,Tien dagen geleden zei president Trump dat de Verenigde Staten zich moeten terugtrekken uit Syrië. We hebben hem ervan overtuigd dat het nodig is om te blijven voor de lange termijn.” Macron zei ook dat hij Trump ervan had overtuigd om de luchtaanvallen te beperken tot faciliteiten voor de ontwikkeling en opslag van chemische wapens.