‘Thuisbezorgd levert indirect 20.000 Nederlandse banen op’

De aanleiding

Thuisbezorgd beschreef vorige maand zijn eigen nut. De maaltijdbezorger is naar schatting „indirect verantwoordelijk” voor „ongeveer 20.000 voltijd- en deeltijdbanen in Nederland”, zo stond in een persbericht. Doel daarvan was laten zien wat Thuisbezorgd „toevoegt aan de Nederlandse economie”, zegt een woordvoerder. Recent kreeg de site kritiek van restauranthouders die vinden dat ze per bestelling te veel moeten afdragen. Volgens de woordvoerder stond het persbericht daar echter los van.

Waar is het op gebaseerd?

De 20.000 banen zijn het resultaat van een uitvoerige berekening, die Thuisbezorgd op verzoek heeft toegestuurd. Het gaat om 5.000 fulltime koks en 15.000 parttime bezorgers, blijkt daaruit.

De berekening van de koks is als volgt tot stand gekomen. Bij Thuisbezorgd.nl zijn 7.500 restaurants aangesloten, die vorig jaar via de site of app zo’n 550 miljoen euro omzet maakten. Daarvan ging 150 miljoen op aan loonkosten, rekent het bedrijf voor; gemiddeld zijn restaurants namelijk 28 procent van hun omzet kwijt aan loonkosten. Met een gemiddeld salaris van 30.000 euro per jaar kunnen restaurants van de extra omzet die via Thuisbezorgd binnenkwam zo’n 5.000 fulltime koks betalen.

Dan de bezorgers. Een aangesloten restaurant kreeg vorig jaar gemiddeld 3.875 bestellingen binnen via Thuisbezorgd. Per dag levert een bezorger zo’n tien maaltijden af. Dat betekent dat ieder restaurant „ruim één bezorger” per dag aan het werk heeft, aldus het bedrijf. Met 7.500 aangesloten restaurants komt dat neer op evenzoveel bezorgers. Aangezien het gros van parttime werkt, heeft Thuisbezorgd.nl daar 15.000 parttime banen van gemaakt. Die verdubbeling is naar eigen zeggen nog „vrij conservatief” ingeschat.

En, klopt het?

NRC vroeg hoogleraren economie de berekening te bestuderen. Zij zien dit soort claims vaker voorbij komen. „Bedrijven pronken graag dat ze verantwoordelijk zijn voor grote aantallen banen die er anders niet waren geweest”, zegt Robert Dur, hoogleraar aan de Erasmus Universiteit. Het probleem is alleen, zegt hij, dat je nooit weet of die banen zonder het bedrijf inderdaad niet hadden bestaan.

Pieter Gautier, hoogleraar aan de Vrije Universiteit Amsterdam, voert hetzelfde argument aan. Als Thuisbezorgd nooit was uitgevonden, zouden mensen „ook moeten eten”. Dan gingen ze zelf afhalen, of in een restaurant eten, of boodschappen doen. En zelfs als mensen zonder Thuisbezorgd „zouden vasten”, zegt Gautier, zouden ze hun geld aan andere dingen besteden die óók tot werkgelegenheid zouden leiden. „Dit is een fout die vaak gemaakt wordt als een bedrijf zegt dat ze een x-aantal banen creëren.” Gautier vindt de formulering ‘voltijd- en deeltijdbanen’ bovendien „een beetje misleidend”, omdat de meerderheid deeltijdbanen betreft. Het was „informatiever” geweest, vindt hij, als het aantal in full time equivalent jobs was uitgedrukt.

Hoogleraar Dur wijst er nog op dat niet alle bestellingen via Thuisbezorgd tot extra inhuur van koks hoeven te leiden. Niet alle restaurants draaien immers even goed. In dat geval leiden de bestellingen niet tot „extra arbeidsuren”, maar tot „een betere benutting van bestaande arbeidsuren”. Met andere woorden: „De kok heeft het drukker gekregen, maar er is geen extra kok in dienst genomen.” Maar, zegt Dur ook, Thuisbezorgd.nl had het „veel bonter” kunnen maken. Zo hadden ze ook nog de toeleveranciers kunnen meenemen, die de ingrediënten voor de maaltijden aanleveren. „Dat hebben ze niet gedaan.”

Conclusie

Het valt niet na te gaan of de 20.000 banen waarvoor Thuisbezorgd indirect verantwoordelijk claimt te zijn, niet hadden bestaan zonder maaltijdbezorger. Daarom beoordelen we deze claim als niet te checken.

