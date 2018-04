Is Russische onderzoeksjournalist Borodin vermoord of sprong hij uit het raam?

Een journalist die onderzoek deed naar de Russische huurlingenfirma ‘Wagner’ is vorige week om het leven gekomen na een val vanuit het raam van zijn woning in Jekaterinenburg. De autoriteiten gaan uit van zelfdoding. Collega’s en bekenden vrezen dat Maksim Borodin is vermoord.

Borodin publiceerde in maart over een confrontatie tussen Russische huurlingen en Amerikaanse special forces in het Syrische Deir es-Zor. Daarbij kwamen huurlingen om het leven. Borodin had twee omgekomen huurlingen uit de regio Jekaterinenburg geïdentificeerd.

Gemaskerde mannen

Op Facebook schrijft een bekende dat hij woensdag 11 april om vijf uur ’s ochtends werd gebeld door een ongeruste Borodin, die zei dat geüniformeerde gemaskerde mannen in zijn portiek stonden. Kort erop belde Borodin terug en zei dat het waarschijnlijk om een ‘oefening’ ging. Daarna hoorde de bekende niets meer van de journalist.

Op vrijdag 13 april werd bekend dat Borodin bewusteloos op straat was gevonden na een val van de 5de verdieping. Hij overleed in het ziekenhuis. Leonid Volkov, rechterhand van oppositieleider Navalny, gaat uit van zelfmoord. Volgens Volkov (afkomstig uit Jekaterinenburg) had Borodin geldproblemen en geen uitzicht op ander werk.

Praten over zelfdoding kan bij hulp- en preventielijn ‘Zelfmoord? Praat erover’. Telefoon 0900-0113 of www.113.nl