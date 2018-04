Snelle EU-toetreding Albanië en Macedonië 'in ons eigen belang'

Haast maken met verdere EU-uitbreiding op de Balkan is in het belang van alle Europeanen. Dat is de boodschap van de Europese Commissie die dinsdag in Brussel de aanbeveling doet om met Albanië en Macedonië onderhandelingen over EU-toetreding formeel te starten.

Als alle EU-landen daarmee akkoord gaan wordt de toetreding van de westelijke Balkanlanden steeds concreter: Servië en Montenegro bereiden zich al enige jaren voor op het zogeheten ‘acquis’, het geheel van EU-wetgeving dat kandidaat-lidstaten moeten implementeren alvorens ze kunnen toetreden. Alleen Kosovo en Bosnië blijven vooralsnog in de wachtkamer en zijn slechts potentiële toetreders.

Het advies van de Commissie om nu ook met Albanië en Macedonië de onderhandelingen te starten ,,is in ons eigen, egoïstische belang”, zegt een nauw betrokken EU-ambtenaar.

De Commissie erkent dat in veel EU-landen weinig animo is voor verdere uitbreiding, maar benadrukt de geopolitieke noodzaak van een versnelde toenadering van de Balkanlanden. Op de Balkan proberen de laatste jaren vooral Rusland en Turkije hun invloed te vergroten. Om tegenwicht te bieden moet de EU haar positie in die regio verstevigen, vindt de Commissie.

,,Toetreding van de Balkanlanden is geen sociaal werk, maar cruciale strategie”, zegt een EU-diplomaat.

Lange weg te gaan

Tijdens topoverleg van Europese ministers van Buitenlandse Zaken in Luxemburg, maandag, over de situatie in Syrië, uitte minister Stef Blok (VVD) zijn twijfels. ,,Nederland blijft op de lijn zitten dat landen eerst aan alle voorwaarden moeten voldoen.” Volgens Blok hebben de Balkanlanden ,,nog een lange weg te gaan” in hun strijd tegen corruptie en de opbouw van een werkende rechtsstaat. Blok: ,,Daarmee gaan we niet marchanderen.”

Maar volgens eurocommissaris Johannes Hahn (EU-uitbreiding) doen de landen hun uiterste best. Al in februari zei Hahn dat Albanië ,,vooruitgang boekt” in de strijd tegen corruptie en georganiseerde misdaad.

,,Veel West-Europese leden kent de Albanië-fanclub nog niet, dat begrijpen wij ook wel”, klinkt het in Brussel. Maar de Commissie hoopt dat de onveilige situatie aan de randen van Europa, zoals de burgeroorlog in Syrië, landen als Nederland gunstiger stemmen over verdere uitbreiding. ,,Het is in het belang van de hele EU dat we op de Balkan geen machtsvacuüm laten ontstaan.”