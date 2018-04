Pulitzer-prijs voor Weinstein-onthullingen

Drie journalisten van The New York Times en The New Yorker hebben een Pulitzer-prijs gewonnen voor hun onderzoek naar het seksueel misbruik door filmproducent Harvey Weinstein. Dat heeft de jury maandag bekend gemaakt in Columbia University in New York.

Jodi Kantor, Megan Twohey van The New York Times en Ronan Farrow van The New Yorker krijgen de prijs in de categorie ‘Publieke Zaak’. Afgelopen oktober onthulden zij in verschillende producties hoe Weinstein systematisch vrouwen, onder wie bekende actrices, dwong tot seks. Hij werd hierbij geholpen door zijn werknemers. De onthullingen betekenden het begin van de #MeToo-beweging: wereldwijd traden slachtoffers van seksueel misbruik naar buiten.

The New York Times won ook samen met The Washington Post een Pulitzer voor hun berichtgeving over het contact tussen het campagneteam van de Amerikaanse president Trump en vertegenwoordigers van de Russische overheid. De Pulitzers worden gezien als de meest prestigieuze prijs in de VS.

Ook een Pulitzer voor Lamar

De Amerikaanse rapper Kendrick Lamar heeft maandag de Pulitzer-prijs voor Muziek gewonnen. Hij is de eerste artiest buiten de jazz of klassieke muziek die de prestigieuze onderscheiding ontvangt, meldt persbureau AP.

Lamar wint de Pulitzer voor zijn album DAMN (2017). Volgens de jury is de plaat een “virtuoze verzameling liedjes” die “het hedendaagse Afrikaans-Amerikaanse leven treffend beschrijft”. Aan de prijs is een geldbedrag van 15.000 dollar verbonden. Eerder won Lamar al een Grammy Award voor DAMN.

NRC benoemde DAMN vorig jaar tot muzikale hoogtepunt van 2017. Lees ook: Kendrick Lamar bepaalt het gezicht van muziekjaar 2017

Critici prijzen Lamar om zijn diepzinnige teksten, politiek geladen liveoptredens en zijn eclectische muziek. Daarin vermengt hij hip-hop, spoken word, jazz, soul, funk, dichtkunst en Afrikaanse invloeden.

Lamar debuteerde in 2011 met het album Section.80. Na Good Kid, M.A.A.D City (2012) volgde Lamars doorbraak To Pimp a Butterfly (2015). Bij elkaar won hij tot nu toe twaalf Grammy’s voor zijn werk.