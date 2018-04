Opnieuw toename patiënten met ziekte van Lyme

Steeds meer mensen krijgen de ziekte van Lyme die wordt opgelopen na een tekenbeet. Vorig jaar telde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 27.000 nieuwe gevallen. Bij de vorige peiling, in 2014, kwamen er 25.000 slachtoffers bij.

Het RIVM meldt dat het aantal mensen dat Lyme opliep in de afgelopen twintig jaar ruim is verviervoudigd. In de speciale week van de teek, van 16 april tot 20 april, proberen verschillende preventiediensten en onderzoeksinstellingen mensen bewust te maken van tekenbeten.

De spinachtige beesten komen vooral voor in het bos, de duinen en in parken en leven van bloed. Zij bijten zich vast in de huid en laten zich soms pas na dagen vallen. Per jaar worden er ongeveer 1,3 miljoen Nederlanders gebeten door een teek.

Ook consultatie bij huisarts steeg

Uit een peiling onder huisartsen blijkt dat in 2017 bij ongeveer 25.500 patiënten de kenmerkende vlek of ring op de huid zichtbaar was na een tekenbeet waardoor de diagnose Lyme gesteld kon worden. Bij de overige 1.500 patiënten stelde de huisarts de diagnose op basis van andere klachten als vermoeidheid, pijn of concentratiestoornissen.

Ook het aantal mensen dat naar de huisarts ging na een tekenbeet steeg in de afgelopen jaren. In 2014 lag dit aantal op 82.000 mensen, vorig jaar gingen 91.000 mensen naar de huisarts met een tekenbeet. Niet iedereen die gebeten wordt door een teek, krijgt de ziekte van Lyme. Deze ziekte ontstaat door een infectie met de bacterie Borrelia burgdorferi. Die kan bij een tekenbeet het lichaam in komen.

Groot onderzoek naar de ziekte

Wanneer patiënten snel na een tekenbeet naar de huisarts gaan kan de ziekte worden verholpen met antibiotica. Deze kuur van twaalf weken helpt niet wanneer klachten als spierpijn, gewrichtspijn, zenuwpijn, vermoeidheid, en concentratie- en geheugenstoornissen veel later aan het licht komen. Dat bleek uit een groot onderzoek uit 2016, uitgevoerd door Lyme-centrum in Nijmegen. Het is nog onduidelijk hoe deze patiënten wel geholpen kunnen worden.

Vorig jaar werd door de Lymevereniging, het AMC, het Radboudumc en het RIVM het Nederlands Lymeziekte-expertisecentrum (NLe) opgericht. Zij doen onderzoek naar de ziekte en proberen te achterhalen waarom sommige volwassenen en kinderen klachten houden en anderen niet. De onderzoekers roepen patiënten op om zich aan te melden voor het onderzoek.

Correctie (16-04-2018): in een eerdere versie stond dat de antibioticakuur twaalf maanden duurt, dit moet twaalf weken zijn.