OPCW in beraad over gifaanval in Syrië

VS en VK willen veroordeling van chloorgasaanval door OPCW De Organisatie voor het Verbod van Chemische Wapens (OPCW) moet de aanvallen met chemische wapens in Syrië nadrukkelijk veroordelen, vinden de Verenigde Staten. Volgens persbureau Reuters heeft ambassadeur Kenneth Ward dat maandag laten weten tijdens het besloten spoedberaad. Reuters heeft de notities van de Amerikaanse diplomaat ingezien: "Deze raad had allang de Syrische regering moeten veroordelen voor zijn bewind van chemische terreur en degenen die verantwoordelijk zijn voor deze gruwelijke daden internationaal ter verantwoording moeten roepen." Later op maandag moeten inspecteurs van de OPCW Douma bezoeken, om vast te stellen of daar bij aanvallen chemische wapens zijn gebruikt. De onderzoekers arriveerden zaterdag bij de Syrische stad, maar hebben nog geen toegang gekregen tot de locaties van de aanvallen. UK_OPCW UK Delegation OPCW #OPCW Director Gen briefs Exec Council on his Fact Finding Mission’s deployment to 🇸🇾 to investigate #Douma chem weapon attack. OPCW arrived in Damascus on Saturday. Russia & Syria have not yet allowed access to Douma. Unfettered access essential. Russia & Syria must cooperate. 16 april 2018 @ 09:47 Volgen In 2014 werd de missie van OPCW in Syrië opgezet. Volgens de Britse vertegenwoordiger die maandag bij het OPCW-overleg aanwezig is, zijn vanaf dat jaar meer dan 390 vermeende aanvallen met chemische wapens geweest in Syrië. Het OPCW houdt sinds 1997 toezicht op naleving van het verbod op de inzet van chemische wapens. Bij onderzoeksmissies doet het geen uitspraak over wie verantwoordelijk is voor het gebruik van chemische wapens.

