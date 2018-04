Online protest helpt Chinese lhbt’ers

Noem het gerust een klein wonder: Weibo, de Chinese variant op Twitter, heeft op maandag onder druk van de lhbt-gemeenschap in China besloten om een eerder verbod op homoseksuele uitingen weer in te trekken. Het verbod dateerde pas van vrijdag, maar het riep direct veel protesten van homoseksuelen in China op. Zij kwamen onder de hashtag #IAMGAY openlijk uit de kast, soms zelfs voor het eerst. Een bekende activist schreef: „Als ik vandaag niets zeg, dan krijg ik later waarschijnlijk die kans niet meer.”

Ah Qiang, de oprichter van homo-organisatie PFLAG, zet zich al jaren in voor de acceptatie van homoseksualiteit in China. Hij legt door de telefoon desgevraagd uit waarom Weibo het verbod nu alweer intrekt. „Niet iedereen in China is tegen homoseksualiteit, integendeel. Je ziet juist dat de acceptatie ervan in de hele maatschappij toeneemt.”

Dat geldt volgens hem ook voor de Chinese ambtenaren die belast zijn met het bedenken en afkondigen van dit soort verboden. „Ik denk dat er binnen de overheid grote verdeeldheid is, en dat lang niet iedereen voor zo’n verbod is.”

Ah Qiang stelt dat China steeds sterker gericht is op het uitbannen van alle vormen van dissidentie en op het bevorderen van maatschappelijke harmonie. „Het is echter de vraag of homoseksualiteit die maatschappelijke harmonie wel echt bedreigt.”

Volgens hem is het verbod geen spontane actie van het bedrijf zelf. Het moet in opdracht van de overheid zijn gebeurd. „Ik schat dat er meer dan een miljoen homoseksuele gebruikers van Weibo zijn. Wat gebeurt er als die allemaal in één klap van Weibo af gaan?” Daarnaast bestaat er het gevaar dat mensen internationaal hun aandelen gaan verkopen. Er is ook al gedreigd met een rechtszaak tegen Weibo in Amerika, waar het sinds 2014 beursgenoteerd is. „Daar zit Weibo helemaal niet op te wachten. Waarom zouden ze dan uit zichzelf met een actie komen die zo schadelijk is voor hun bedrijf.”

Schoonmaakactie

Dat het een spontane actie van Weibo is, gelooft dan ook niemand. Weibo stelde op vrijdag dat het was begonnen aan een „schoonmaakactie” van drie maanden, om Weibo te zuiveren van manga’s, games, korte video’s en andere visuele content die te maken hebben met pornografie, geweld en homoseksualiteit. Volgens Weibo was de actie bedoeld om een „zuivere en harmonieuze” gemeenschap te scheppen zoals de overheid voor ogen staat met een nieuwe wet op de cyberveiligheid.

De actie van Weibo past in een bredere campagne die de overheid al langer voert om de maatschappij te zuiveren van onwenselijke uitingen op internet en andere media, en ook homoseksualiteit ligt al langer onder vuur.

Homoseksualiteit is in China al ruim tien jaar officieel geen geestesziekte meer. Niet alleen neemt de maatschappelijke acceptatie toe, maar ook de repressie door de overheid. Zo mogen homoseksuele relaties niet meer voorkomen in Chinese televisieseries. Ook doet de politie steeds vaker invallen tijdens bijeenkomsten van homoseksuelen of worden zulke bijeenkomsten vooraf verboden.

Ah Qiang is dan ook niet optimistisch over de positie van homoseksuelen in China, hoezeer de maatschappelijke acceptatie ook groeit.