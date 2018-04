Onbegrip over salarisverhoging Van Lanschot

De voorgenomen loonsverhoging van de top van Van Lanschot Kempen is verkeerd gevallen bij vakbonden en de minister van Financiën. De verhoging voor de top van de bank blijkt uit stukken voor de komende aandeelhoudersvergadering die Van Lanschot Kempen vrijdag heeft gepubliceerd.

Volgens de plannen krijgt topman Karl Guha er dit jaar via extra aandelen en een hogere pensioenbijdrage ruim 20 procent bij. Zijn totale beloning komt daarmee uit op ruim 1,5 miljoen euro. De andere drie bestuurders gaan er een kwart op vooruit, naar ruim een miljoen euro.

Het voornemen zorgt voor een nieuwe deuk in het imago van de financiële sector, vindt vakbond FNV. De bond stelt onaangenaam verrast te zijn door het nieuws dat „wéér een financiële instelling de beloning van de top exorbitant verhoogt”. Ook belangenvereniging van institutionele beleggers Eumedion is verrast door het voorstel. „Er heeft geen consultatie vooraf plaatsgevonden”, geeft directeur Rients Abma aan. Eumedion gaat met zijn leden zijn standpunt bepalen voordat er eind mei over het voorstel moet worden gestemd op de aandeelhoudersvergadering.

Het voorstel roept bij Eumedion een aantal vragen op. Zo spiegelt Van Lanschot zich aan veel grotere beursfondsen bij de bepaling van de beloning. Ook wil hij weten hoe de raad van commissarissen heeft bepaald dat er voldoende rekening is gehouden met het maatschappelijk draagvlak.

Minister Wopke Hoekstra van Financiën wees er maandag op dat „forse salarisverhogingen” voor topbankiers „niet bijdragen aan het herstel van vertrouwen in de financiële sector”. Hij vindt het „belangrijk dat financiële ondernemingen zich rekenschap geven van hun maatschappelijke functie”.