‘Nu ik moeder ben verdien ik de helft minder’

In

‘Ik zit momenteel in een best drukke periode omdat de lancering van mijn boek Andersnogiets? in zicht komt. Hierin heb ik samen met een paar andere schrijvers en fotografen de verhalen van bijzondere winkeliers verzameld. Ik was daar al in 2013 mee begonnen, en de verzameling verhalen groeide gestaag op de site die ik daarvoor in het leven had geroepen, totdat ik besloot: nu gaan we er volop op inzetten. Dankzij een succesvolle crowdfunding-actie en de ondersteuning van de uitgever kan het boek er nu komen. Ik ben nog bezig met het colofon opmaken, de laatste correcties en het organiseren van de lancering en dan is alles rond.

„Tussendoor heb ik ook nog andere projecten lopen, waaronder het ontwerpen van websites en opdrachten voor de Kunsthal Rotterdam. Omdat ik daarvoor veel met freelancers samenwerk, valt dit te combineren met het boek. Ik ben dan meer een projectmanager dan dat ik zelf de de uitvoering doe.

„Het boek gaat financieel wel wat opleveren, maar dat zal niet opwegen tegen de hoeveelheid tijd die erin gaat zitten. Daarom hoop ik dat het ook deuren opent naar andere projecten, misschien kan het een visitekaartje zijn. Sinds ik moeder ben verdien ik als zelfstandige namelijk de helft minder, omdat ik minder tijd heb om te werken. Voordat ons zoontje van drie er was racete ik van project naar project. Nu moet ik toch een beetje bijtijds naar bed in plaats van dat ik doorwerk of nog naar een netwerkborrel ga.”

Inkomen: 2.200 euro netto Gezamenlijke lasten: woonlasten (840 euro), internet, televisie en bellen (123 euro), verzekeringen (382 euro), kosten auto en bus (299 euro), boodschappen (400 tot 500 euro), kinderopvang (77 euro), goede doelen (35 euro), konijn (5 euro), uitjes (200 euro) Privé-lasten: kleding (150 euro), bootcamp (25 euro) Laatste grote aankoop: Volkswagenbusje (12.000 euro spaargeld) Sparen: 125 euro

Uit

‘Omdat mijn vriend in een werk- en leertraject zit en even wat minder te besteden heeft, betaal ik 600 tot 700 euro meer aan de vaste lasten. Om te bezuinigen ga ik daarom wat bewuster om met wat we al hebben. Dan kook ik bijvoorbeeld met wat nog in de koelkast staat en haal ik niks extra’s. Eerder lette ik nooit op de prijzen in de winkel, maar nu is het beter van wel. Voorheen hield ik vaak geld over, maar nu zie ik mijn spaarrekening langzaam slinken.

„Het neemt niet weg dat ik soms een uitschieter heb als het nieuwe aankopen betreft. Zo heb ik voor de lancering van het boek onlangs een nieuwe jurk gekocht. Die kostte oorspronkelijk 400 euro, maar ik heb met de winkel afgesproken dat ik ze noem tijdens de boekpresentatie en daardoor heb ik een beetje korting gekregen. Dat crowdfunden voor het boek heeft de onderhandelaar in mij naar boven gehaald…

„Onze laatste grote aankoop was een tweedehands Volkswagenbusje. Het was al heel lang een droom van ons allebei: een busje om mee op vakantie te gaan. Hij was al tot een camper omgebouwd en wij hebben hem verder naar onze smaak ingericht en nu is het een verlengstuk van ons huis. De bedoeling is om er weekenden mee weg te gaan zodat we meer buiten komen.

„Binnenkort maken we onze eerste reis, naar het noorden van Spanje, en ook in de zomer gaan we een langere reis maken. In de weekenden kunnen we dan de rest van Nederland en de kust verder ontdekken.”