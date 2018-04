NRC-journalisten winnen twee Tegels

NRC-journalisten hebben maandag bij de uitreiking van de journalistieke vakprijs De Tegel in Den Haag twee categorieën gewonnen. Jannetje Koelewijn won de Tegel voor het beste interview, Joep Dohmen en Esther Rosenberg kregen de award in de categorie Onderzoek.

Koelewijn kreeg de prestigieuze prijs voor haar verhaal over een echtpaar dat bij de aanslag op vliegveld Zaventem beide kinderen verloor. In het interview vertellen Marjan Pinczowski-Fasbender en Edmond Pinczowski hoe ze omgaan met het verlies van hun dochter Sascha en hun zoon Alexander. Zij stonden op 22 maart 2016 bij de incheckbalie op Zaventem toen een zelfmoordterrorist daar zijn bom liet afgaan.

Dohmen en Rosenberg werden met de Tegel bekroond voor het onderzoek waarin zij grootschalige mestfraude in Noord-Brabant en Limburg aan het licht brachten. Boeren, transporteurs en mestverwerkers bleken samen te spannen om de hoeveelheid afgevoerde mest expres verkeerd op te geven.

Lees hier het verhaal: Het Mestcomplot

Koelewijns verhaal ‘Was ik er maar bij geweest… je kunt elkaar misschien nog vasthouden…’ was genomineerd samen met nog twee andere interviews. Dat waren een gesprek met een dopingdokter uit het Wielrennen van Volkskrant-journalisten Misha Wessel en Thomas Blom en het tv-interview van Wilfried de Jong met koning Willem-Alexander.

Het onderzoek van Dohmen en Rosenberg had concurrentie van een verhaal van Kim van Keken en Eric Smit (Follow the Money) naar belangenverstrengeling bij een zakelijke deal van VVD-voorzitter Henry Keizer. De publicatie leidde tot Keizers vertrek. Ook een onderzoek van Michiel Couzy en Maarten van Dun (Het Parool) dat de Amsterdamse vastgoedwereld in kaart bracht, was genomineerd.

De andere Tegels: