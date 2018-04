Na tweeënhalf jaar heeft 11 procent asielzoekers werk

Bijna negen op de tien asielzoekers heeft tweeënhalf jaar na het krijgen van een verblijfsvergunning nog steeds geen werk. In totaal had 11 procent van hen een baan. Dat is wel bijna een verdrievoudiging ten opzichte van een jaar eerder, toen slechts 4 procent werk had. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dinsdag.

Op beide peilmomenten waren veel asielzoekers nog bezig met hun inburgering, meldt het CBS. De statushouders hebben na het krijgen van een verblijfsvergunning drie jaar de tijd om hun inburgeringsexamen te halen.

Verschillen

Het bureau deed in opdracht van vier ministeries onderzoek naar asielzoekers die vanaf 2014 in Nederland zijn aangekomen. Dat jaar kregen 20 duizend vluchtelingen een verblijfsvergunning. Circa de helft van deze statushouders kwam uit Syrië, 20 procent kwam uit Eritrea.

De verschillen tussen herkomstlanden zijn groot. Tweeënhalf jaar na het ontvangen van een verblijfsvergunning had 6 procent van de Eritreeërs een baan, terwijl dat bij Afghanen 29 procent was. Ook onder vluchtelingen die in de jaren negentig in Nederland arriveerden waren Afghanen relatief vaker aan het werk dan andere herkomstgroepen.

Bijna de helft van de statushouders met een baan werkte anderhalf jaar na het krijgen van een verblijfsvergunning in de horeca. Een jaar later was dat nog maar 36 procent. Na 18 maanden in Nederland werkte 6 procent als zzp’er, na dertig maanden nog 1 procent.

Uitkering

Gemiddeld negentig procent van de asielzoekers ontving anderhalf jaar na het ontvangen van een verblijfsvergunning een uitkering. In de meeste gevallen ging het om bijstand. Een jaar later was dit afgenomen naar 84 procent. Afghanen ontvingen het minst vaak een uitkering, Syriërs en Eritreeërs het meest.

Voor asielzoekers die een jaar later dan de onderzochte groep arriveerden, tekent eenzelfde ontwikkeling zich af. Van hen heeft anderhalf jaar na het verkrijgen van een verblijfsvergunning 4 procent werk, van wie bijna de helft in de horeca.

De samenstelling van de asielstroom is de afgelopen jaren wel gewijzigd. In 2014 en 2015 kregen nog relatief veel jonge mannen asiel, in 2016 en 2017 bestond de instroom al meer uit mannen, vrouwen en kinderen.