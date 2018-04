Mijn collega loopt donderdagmiddag na vijven over de gang.

Op twee vlijtig werkende havo-5-leerlingen na is de gang leeg.

„Zo meisjes, zo laat nog aan de slag?”, informeert hij.

„Ja, morgen mondeling Nederlands”, antwoordt één van de twee.

„Literatuur?”, vraagt hij.

„Nee, meneer. Over boeken.”

